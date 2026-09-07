Temptation Island e poi… e poi: la verità su Alessandra e Rosario, il colpo di scena tra Gabriele e la tentatrice Giada. Tutte le anticipazioni Oggi mercoledì 7 settembre 2026 su Canale 5 va in onda il primo dei due speciali dedicati all’ultima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Non è finito il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Oggi lunedì 7 settembre 2026, infatti, va in onda Temptation Island e poi… e poi…, il primo dei due speciali dedicato alle coppie protagoniste della 15esima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Temptation Island e poi… e poi…, le anticipazioni della prima puntata

La prima puntata speciale di Temptation Island e poi… e poi… in onda oggi lunedì 7 settembre 2026 nel prime time di Canale 5 svelerà nuovi retroscena sul destino dei protagonisti dell’ultima edizione del reality show targato Fascino e condotto da Filippo Bisciglia, vero e proprio fenomeno che ha dominato gli ascolti tv dell’estate. Al centro della puntata ci saranno soprattutto Alessandra e Rosario, protagonisti di uno dei percorsi più ‘tormentati’ nel villaggio. Dopo il falò anticipato e l’uscita separata, infatti, Rosario aveva chiesto un nuovo incontro con Alessandra, riuscendo a convincerla a lasciare il programma insieme a lui. A un mese dalla fine del programma, però, la coppia appariva ancora alle prese con dubbi e problemi di fiducia. Stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni i due avrebbero superato la crisi e sarebbero tornati ufficialmente insieme.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Grande attenzione anche per Gabriele e Sara, che dopo ben sei anni e mezzo di relazione avevano concluso il loro rapporto separatamente. Il tentativo di riavvicinamento successivo al programma non avrebbe portato alla riconciliazione. La vera sorpresa riguarderebbe però la nuova relazione di Gabriele: l’ex fidanzato di Sara starebbe infatti con Giada Alessandrini, la stessa tentatrice che aveva attirato l’attenzione di Rosario e partecipato al particolare falò di confronto a tre con Alessandra. I due sarebbero ormai una coppia e potrebbero raccontare nel corso degli speciali come è nato il loro rapporto, indubbiamente una delle rivelazioni dell’edizione 2026.

Le coppie del reality show: dove eravamo rimasti e come era andata a finire

Sono state sette le coppie gara protagoniste di Temptation Island. Al termine dell’ultima edizione la situazione era questa:

Alessandra e Rosario — separati. Dopo essere usciti insieme dal programma, avevano provato a ricostruire il rapporto, ma a un mese di distanza avevano deciso di chiudere nuovamente la relazione.

— separati. Dopo essere usciti insieme dal programma, avevano provato a ricostruire il rapporto, ma a un mese di distanza avevano deciso di chiudere nuovamente la relazione. Sara e Gabriele — separati. La coppia, insieme da sei anni e mezzo, aveva chiuso il rapporto durante il percorso a Temptation Island. Anche il successivo tentativo di confronto non aveva portato alla riconciliazione.

— separati. La coppia, insieme da sei anni e mezzo, aveva chiuso il rapporto durante il percorso a Temptation Island. Anche il successivo tentativo di confronto non aveva portato alla riconciliazione. Francesca e Danilo — separati. I due erano usciti dal programma insieme, ma nel mese successivo la relazione era definitivamente naufragata.

— separati. I due erano usciti dal programma insieme, ma nel mese successivo la relazione era definitivamente naufragata. Soraya e Cristian — separati. Il percorso nel programma aveva portato alla fine della loro relazione.

— separati. Il percorso nel programma aveva portato alla fine della loro relazione. Giovanni e Sabrina — separati. Dopo essere usciti separatamente, avevano confermato la decisione di non tornare insieme.

— separati. Dopo essere usciti separatamente, avevano confermato la decisione di non tornare insieme. Iris e Andrea — ancora insieme. La coppia aveva superato il percorso e, un mese dopo, aveva confermato di voler continuare la relazione.

— ancora insieme. La coppia aveva superato il percorso e, un mese dopo, aveva confermato di voler continuare la relazione. Bernadette e Diamante — ancora insieme. Dopo 16 anni di relazione, i due avevano confermato il loro progetto di matrimonio.

In sintesi, alla fine dell’edizione erano rimaste insieme soltanto Iris e Andrea e Bernadette e Diamante.

Quando e dove vedere Temptation Island e poi… e poi… in tv e streaming (lunedì 7 settembre 2026)

Condotto da Filippo Bisciglia, Temptation Island e poi… e poi… va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli episodi dell’ultima edizione.

Potrebbe interessarti anche