Temptation Island e poi… e poi: il confronto infuocato tra Soraya e Cristian e la verità sull’anello di Iris Oggi mercoledì 14 settembre 2026 su Canale 5 va in onda l’ultima puntata speciale dedicata all’edizione 2026 del reality show condotto da Filippo Bisciglia

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Cala il sipario sulla stagione dei record di Temptation Island. Dopo un’estate fatta di ascolti stellari, infatti, oggi lunedì 14 settembre 2026, va in onda la seconda e ultima puntata di Temptation Island e poi… e poi…, lo speciale dedicato alle coppie protagoniste della 15esima edizione del reality show e condotto da Filippo Bisciglia. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Temptation Island e poi… e poi, le anticipazioni dell’ultima puntata

Temptation Island e poi… e poi… torna in onda questa sera su Canale 5 con tre storie ancora tutte da definire. Nella seconda e ultima puntata speciale, infatti, Filippo Bisciglia incontrerà nuovamente le coppie protagoniste dell’ultima edizione del reality show targato Fascino per fare il punto sulle loro relazioni a distanza di tempo dalla conclusione del programma. Si partirà da Iris e Andrea. Dopo aver deciso di uscire insieme dal programma, i due avevano scelto di dare un’altra possibilità alla loro relazione. Andrea aveva anche regalato un anello a Iris come simbolo di questo nuovo inizio. Negli ultimi giorni, però, alcuni dettagli apparsi sui social hanno riacceso i sospetti su una possibile crisi: l’assenza del gioiello nelle foto della ragazza e alcune pubblicazioni sibilline da parte di entrambi hanno alimentato le ipotesi di una rottura. La storia tra Soraya e Cristian potrebbe però essere al centro del confronto più movimentato della serata. Dopo la separazione decisa al falò, infatti, i due avevano confermato di non essere tornati insieme. Successivamente sono emerse online alcune segnalazioni, rilanciate anche dal blogger Lorenzo Pugnaloni, relative a presunti messaggi inviati da Cristian a un’altra ragazza quando la relazione con Soraya sarebbe stata ancora in corso. Il faccia a faccia potrebbe quindi riportare alla luce nuovi dettagli sul loro passato. Alessandra e Rosario avevano invece prima chiuso e poi ricominciato la relazione dopo un secondo falò. A un mese di distanza, tuttavia, Alessandra aveva ammesso di non sentirsi più felice e i due avevano scelto di prendersi una pausa. Le successive indiscrezioni su un possibile riavvicinamento hanno lasciato aperta la questione: il nuovo incontro con Bisciglia dovrebbe chiarire se tra loro ci sia stato davvero un ritorno di fiamma.

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Le coppie del reality show

Sono state sette le coppie gara protagoniste di Temptation Island. Al termine dell’ultima edizione erano rimaste insieme soltanto Iris e Andrea e Bernadette e Diamante:

Alessandra e Rosario — da verificare. Dopo essere usciti nuovamente insieme dal programma, avevano attraversato una nuova fase di crisi e deciso di prendersi una pausa. Le successive indiscrezioni hanno parlato di un possibile riavvicinamento, che dovrebbe essere chiarito nella seconda puntata speciale.

— da verificare. Dopo essere usciti nuovamente insieme dal programma, avevano attraversato una nuova fase di crisi e deciso di prendersi una pausa. Le successive indiscrezioni hanno parlato di un possibile riavvicinamento, che dovrebbe essere chiarito nella seconda puntata speciale. Sara e Gabriele — separati. La coppia, insieme da sei anni e mezzo, aveva chiuso il rapporto durante il percorso a Temptation Island. Anche il successivo confronto non aveva portato a una riconciliazione.

— separati. La coppia, insieme da sei anni e mezzo, aveva chiuso il rapporto durante il percorso a Temptation Island. Anche il successivo confronto non aveva portato a una riconciliazione. Francesca e Danilo — separati. Usciti insieme dal programma, avevano poi visto naufragare definitivamente la relazione nel mese successivo.

— separati. Usciti insieme dal programma, avevano poi visto naufragare definitivamente la relazione nel mese successivo. Soraya e Cristian — separati. Dopo il percorso nel reality avevano confermato la fine della loro relazione. Il nuovo confronto potrebbe però far emergere ulteriori retroscena sulla loro storia.

— separati. Dopo il percorso nel reality avevano confermato la fine della loro relazione. Il nuovo confronto potrebbe però far emergere ulteriori retroscena sulla loro storia. Giovanni e Sabrina — separati. Avevano lasciato il programma separatamente e, a un mese di distanza, avevano ribadito di non voler ricominciare la relazione.

— separati. Avevano lasciato il programma separatamente e, a un mese di distanza, avevano ribadito di non voler ricominciare la relazione. Iris e Andrea — ancora insieme? Dopo aver superato il percorso e scelto di uscire insieme, avevano confermato un mese dopo di voler proseguire la loro storia. Le recenti mosse sui social hanno però fatto nascere nuovi dubbi.

— ancora insieme? Dopo aver superato il percorso e scelto di uscire insieme, avevano confermato un mese dopo di voler proseguire la loro storia. Le recenti mosse sui social hanno però fatto nascere nuovi dubbi. Bernadette e Diamante — ancora insieme. Dopo 16 anni di relazione, avevano confermato di voler continuare il loro percorso insieme e di avere in programma il matrimonio.

Quando e dove vedere Temptation Island e poi… e poi… in tv e in streaming (lunedì 14 settembre 2026)

Condotto da Filippo Bisciglia, Temptation Island e poi… e poi… va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli episodi dell’ultima edizione.

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