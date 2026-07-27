Temptation Island 2026, la settima puntata: Sabrina finisce all’angolo e ‘rispunta’ Rosario. Anticipazioni e cosa vedremo stasera Oggi, lunedì 27 luglio, va in scena il terzultimo appuntamento della stagione (scoppiettante) condotta da Filippo Bisciglia. Ecco che cosa succederà in dettaglio.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Temptation Island entra nel suo ‘rush finale’ e promette una tripletta di puntate ad alto tasso di drammaticità. Tre serate consecutive – lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio – chiuderanno l’edizione 2026 su Canale 5, con un mosaico di falò, tablet rivelatori e clip social che continuano ad alimentare discussioni e polemiche. Protagonista assoluta della settima puntata sarà Sabrina Soussi, affiancata dal tentatore Lory (Lorenzo Ferrari), ma all’orizzonte si profilano anche una proposta di matrimonio, falò in sospeso e decisioni di coppia che potrebbero cambiare il finale di stagione. Ecco tutte le anticipazioni dell’episodio.

Temptation Island 2026, le anticipazioni della settima puntata: Sabrina, Lory e il bagno senza telecamere

La settimana di Sabrina non è stata semplice, e la puntata di Temptation Island di questa sera, per lei, sembra destinata a riaprire ferite ancora fresche. Dopo la richiesta esplicita di un bacio a Lory, e il rifiuto, la concorrente è stata travolta da una vera e propria bufera social: meme, critiche, e accuse pesanti di aver fatto una pessima figura davanti a milioni di italiani. E nella clip pubblicata su Instagram, che anticipa la puntata di stasera, si aggiunge benzina sul fuoco.

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Sabrina infatti rilancia, e chiede a Lory di seguirla in bagno, lontano dalle telecamere, ma lui si rifiuta di nuovo, scegliendo di non oltrepassare la soglia dell’intimità off-camera. La scena è già diventata materiale da commento online: come ha sottolineato Fanpage, Oronzo dell’edizione 2018 si è complimentato con il tentatore per la reazione, mentre Valentina Riccio (2025) ha liquida il tutto con un "che tristezza". E Matteo Diamante si è affidato a un commento a metà tra l’incredulità e il sarcasmo.

Sul fronte sentimentale, Sabrina dovrà quindi prepararsi all’ennesimo falò con il fidanzato Giovanni, che ha convocato la compagna ancora una volta per fare i conti con le sue scelte nel villaggio. Nel frattempo, fuori dal programma, le immagini raccontano di due vite parallele: lei appare da sola tra la folla al concerto di Emma Marrone a Catania, lui invece incassa diecimila euro in una serata con il carrettino da ambulante, elemento ormai simbolico della loro storia e dei loro contrasti economico–esistenziali.

Falò, proposte e risvolti inaspettati: cos’altro succederà stasera

Non ci sarà solo Sabrina, sotto i riflettori di Temptations Island 2026. Bernadette è infatti rimasta sospesa con un tablet in mano, chiamata a guardare il messaggio del fidanzato Diamante, visto fino a poco prima vicino alla single Martina. Le anticipazioni suggeriscono che il video potrebbe contenere una proposta di matrimonio e che la ragazza, tra lacrime e incredulità, sceglierà di credere alla sincerità di quel gesto.

Rimangono poi le altre coppie in gioco: Soraya e Cristian, Sara e Gabriele, Francesca e Danilo, Alessandra e Rosario. La produzione del programma parla di "due storie", tra queste, pronte a rivelare "risvolti inaspettati". E mostra la presenza di Rosario nei promo, suggerendo che il suo percorso non sia affatto archiviato. Soraya, intanto, dovrà chiarire le sue esternazioni sul fidanzato Cristian e fare i conti con il rapporto con il tentatore Dimitri, mentre si vocifera di una separazione da Cristian, che sarebbe così ‘spinto’ verso la single Flavia.

Quando e dove vedere Temptation Island in tv e in streaming (lunedì 27 luglio 2026)

Temptation Island andrà in onda questa sera su Canale 5, a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito), dove sono presenti anche tutti gli episodi già andati in onda. Poi spazio al gran finale, con le due serate consecutive e conclusive martedì 28 e mercoledì 29 luglio, sempre in prima serata su Canale 5 dalle 21:20.

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