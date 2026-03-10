Trova nel Magazine
Taratatà, Paolo Bonolis riappare a sorpresa: da Emma ad Annalisa, scaletta ufficiale e cosa vedremo strasera

L’appuntamento è per questa sera, 10 marzo 2026, con uno speciale dedicato ai momenti più belli delle due serate condotte da Paolo Bonolis: anticipazioni.

Dopo due puntate di grandissimo successo, proprio questa sera, martedì 10 marzo 2026, tornerà su Canale 5 in prima serata Taratatà – Tutto in una notte, lo speciale che raccoglie il meglio delle due serate evento condotte da Paolo Bonolis nella splendida cornice della ChorusLife Arena di Bergamo. Il programma che ha conquistato tutti mescolando performance dal vivo, duetti inediti e momenti di intrattenimento è dunque pronto a riproporre i momenti più belli, e a far rivivere al pubblico le esibizioni dei grandi cantanti ospiti e gli indimenticabili duetti: ecco tutte le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Canale 5.

Taratatà – Tutto in una notte, cosa vedremo (10 marzo 2026)

Lo speciale di questa sera riporterà sul palco alcuni dei protagonisti delle due puntate originali. Nel dettaglio avremo modo di rivedere e riascoltare Ligabue, Emma, Luca Carboni, Elisa, Negramaro, Fiorella Mannoia, Biagio Antonacci, Max Pezzali, Annalisa, Alessandra Amoroso e Gigi D’Alessio. A completare il quadro, i momenti comici di Edoardo Leo e Giorgio Panariello, perché Taratatà non è solo musica: è spettacolo a tutto tondo, con quella leggerezza che rende le grandi serate davvero indimenticabili. Tutto questo condito dall’iconica verve di Paolo Bonolis, che accompagnerà i telespettatori in una serata all’insegna del divertimento e della buona musica.

Taratatà, i duetti che rivedremo stasera

E che Best Of di Taratatà sarebbe senza i duetti che hanno emozionato l’interno pubblico italiano? Nel corso delle due serate condotte da Paolo Bonolis, ad ogni cantante è stata chiesta la canzone del cuore appartenente però ad un altro artista . Il risultato? Accostamenti inediti, versioni sorprendenti di brani amatissimi, e quella magia che si crea solo quando due artisti si ritrovano a condividere lo stesso palco senza copioni. Ecco allora i magici duetti che rivedremo anche stasera:

  • Giorgia Emma con Oronero
  • Max Pezzali Giorgia con Hanno ucciso l’Uomo Ragno
  • Ligabue Emma con Quella che non sei
  • Emma Elisa Juli con Brutta storia
  • Biagio Antonacci Emma con Se io se lei
  • Elisa Ligabue con A modo tuo
  • Annalisa Giuliano Sangiorgi con Bellissima
  • Gigi D’Alessio Annalisa con Annarè
  • Negramaro Annalisa con La prima volta
  • Luca Carboni Negramaro Fiorella Mannoia con Farfallina
  • Alessandra Amoroso Fiorella Mannoia Annalisa con Bocca di rosa

Quando e dove vederlo

L’appuntamento con Taratatà – Tutto in una notte è questa sera, martedì 10 marzo 2026, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.40 circa. La puntata, come le precedenti, sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

