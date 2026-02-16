Taratata, Paolo Bonolis chiude e show di Annalisa tra duetti e hit: scaletta e cosa vedremo stasera L’appuntamento è per questa sera, 16 febbraio, con la seconda e ultima puntata dello show che ha riportato in prima serata la grande musica italiana.

La musica italiana ha sempre il suo fascino, e questo lo ha dimostrato ancora una volta Paolo Bonolis con Taratata, lo show musicale di Canale 5 che nella prima puntata ha registrato un bel 18% di share e grande apprezzamento da parte del pubblico. Una serata, registrata alla ChorusLife Arena di Bergamo, che ha ospitato grandi nomi della musica tra i quali Giorgia, Ligabue, Emma, Elisa, Max Pezzali e Biagio Antonacci. Qualche ora all’insegna della buona musica e sane risate è sempre ben apprezzata e in molti saranno quindi contenti di sapere che proprio questa sera, lunedì 16 febbraio, Taratata tornerà in prima serata su Canale 5 con la seconda e ultima puntata. Paolo Bonolis ospiterà sul palco grandi voci italiane, momenti di svago e duetti inediti e sorprendenti: ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Canale 5.

Taratata, seconda e ultima puntata: scaletta e cosa vedremo

Ebbene sì, anche questa sera avremo modo di vivere a pieno grandi brani della musica italiana sul palco di Taratata. Lo show, sempre nella cornice del ChorusLife Arena di Bergamo, manterrà la sua impronta ‘live club’ con Paolo Bonolis che accompagnerà il pubblico tra esibizioni dal vivo, duetti inediti, soprese, interpretazioni personali e interviste intime create appositamente per l’occasione. Entrando ancor più nel dettaglio, gli ospiti in scaletta saranno:

Alessandra Amoroso;

Annalisa;

Luca Carboni;

Gigi D’Alessio;

Fiorella Mannoia;

Negramaro;

Edoardo Leo.

Taratata, Annalisa tra hit e duetti imperdibili

Nella seconda puntata di Taratata non poteva certo mancare Annalisa, reduce dal raggiungimento di un record senza precedenti: oltre 5 milioni di copie certificate che l’hanno resa a tutti gli effetti l’artista più premiata dell’era FIMI. Questa sera la cantante darà vita a un vero e proprio show cantando alcuni dei suoi brani di maggior successo (e non solo): Esibizionista, Sweet Dreams e Sinceramente.

Spazio poi a duetti inediti e assolutamente da non perdere con altri grandissimi artisti della musica italiana: Annalisa si esibirà infatti con Giuliano Sangiorni, frontman dei Negramaro, sulle note dei brani Bellissima e La prima volta. A seguire assisteremo al duetto inedito con Gigi D’Alessio sul brano Annarè e alla magica interpretazione di Bocca di rosa con Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso.

L’appuntamento è dunque questa sera, lunedì 16 febbraio 2026, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.20 circa (dopo La Ruota della Fortuna). Quest’ultima puntata, così come la precedente, sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

