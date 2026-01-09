Tali e Quali 2026: Carlo Conti cambia ruolo, Carmen Di Pietro ‘ripescata’ e concorrenti NIP: cosa vedremo stasera Il varietà riparte su Rai 1 con una nuova conduzione e Carlo Conti nelle vesti di giurato: tutte le anticipazioni.

Grandi novità sul palco di Tali e quali. Stasera, venerdì 9 gennaio 2026, la nuova stagione del talent show prende il via su Rai 1 e alla conduzione ci sarà Nicola Savino. Sarà lui a prendere il posto di Carlo Conti, attualmente impegnato con i preparativi per il Festival di Sanremo, anche se quest’ultimo riuscirà comunque a ritagliarsi un posto nel programma per dare un senso di continuità con il passato. Tanti i talenti non ancora conosciuti che si metteranno alla prova con il grande pubblico e verranno valutati dalla giuria, ancora composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez. Il programma, nato come spin-off di Tale e Quale Show, vedrà infatti partecipare dei concorrenti ancora sconosciuti, selezionati e scelti anche per una somiglianza reale e immediata con i loro beniamini. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di questa sera.

Tali e quali, le anticipazioni di stasera (9 gennaio 2026)

Da questa sera, venerdì 9 gennaio alle 21.30, debutta su Rai 1 la nuova edizione di Tali e Quali, il varietà condotto in questa nuova edizione da Nicola Savino. Il presentatore, presto al timone anche del Dopofestival, prende il posto di Carlo Conti che stasera vestirà i panni speciali di quarto giurato del programma. In giuria anche Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, tutti pronti a valutare le esibizioni dei partecipanti e la loro somiglianza reale con i grandi artisti che andranno a interpretare e imitare.

Si esibiranno 10 artisti a serata, i migliori due andranno direttamente in finale dove si sfideranno con i 4 campioni delle edizioni precedenti del programma. Le storie dei concorrenti saranno raccontate attraverso filmati dedicati, girati non solo in studio, ma anche nelle loro case, nei luoghi di lavoro e nei contesti in cui vivono ogni giorno. Inoltre, nelle prime tre puntate ci sarà anche Carmen Di Pietro che parteciperà alla gara nei panni di una concorrente ‘di fantasia’ dopo aver imperversato come concorrente nell’ultima edizione di Tale e Quale Show.

A dare man forte ai protagonisti, come sempre, il supporto di costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri del team di Tale e Quale Show, insieme ai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e alla actor coach Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti musicali, invece, sono affidati al maestro Pinuccio Pirazzoli.

Dove e quando vedere il programma

Tali e quali va in onda su Rai 1 a partire da venerdì 9 gennaio 2026 per 4 prime serate. Il programma sarà anche visibile in streaming e on-demand sul sito e la app di RaiPlay.

Il calendario:

Prima puntata – venerdì 9 gennaio 2026

Seconda puntata – venerdì 16 gennaio 2026

Semifinale – venerdì 23 gennaio 2026

Finale – venerdì 30 gennaio 2026

