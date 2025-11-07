Tale e Quale Show, la finalissima: anticipazioni, imitazioni e due giudici speciali. Cosa vedremo
L’iconico show di Carlo Conti sta per giungere al termine una puntata finale a dir poco scoppiettante: ecco tutti i dettagli di ciò che vedremo stasera.
Carlo Conti si prepara a portare in scena la finalissima di Tale e Quale Show, che proprio questa sera, venerdì 7 novembre, andrà in onda in prima serata su Rai 1 con l’ultima puntata che decreterà il vincitore. Ma quella di stasera sarà una puntata ancora più speciale perché il premio finale di 20mila sarà devoluto all’Airc – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, proprio in occasione della settimana dedicata alla raccolta fondi per la ricerca. A tenere il pubblico incollato allo schermo ci saranno come sempre i 12 concorrenti pronti a stupire tutti con le loro esibizioni: ecco qualche anticipazione in più di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1.
Tale e Quale Show, finalissima: giudici speciali e cosa vedremo
A giudicare le performance dei concorrenti in gara ritroveremo come sempre l’iconico Cristiano Malgioglio, la frizzante Alessia Marcuzzi e l’esilarante Giorgio Panariello. Accanto a loro per quest’ultima puntata, in veste di giudice speciale, tornerà Nicola Savino, che da gennaio sarà alle redini dello spin-off Tali e Quali. Ma le sorprese non finiscono qui, perché a loro si aggiungerà anche un quinto giudice d’eccezione: la magnifica Orietta Berti. Come sempre anche il pubblico potrà esprimere la propria preferenza attraverso i social, seguendo le spettacolari performance che i concorrenti avranno preparato con l’aiuto dei vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e dell’actor coach Emanuela Aureli.
Tale e Quale Show, tutte le imitazioni dell’ultima puntata
Anche questa sera avremo modo di vedere un grande spettacolo grazie alle sorprendenti esibizioni dei concorrenti in gara a Tale e Quale Show che, per l’ultima volta, si metteranno in gioco nelle imitazioni dei più grandi cantanti italiani e internazionali. Ecco tutte le imitazioni di stasera:
- Carmen Di Pietro sarà Mina;
- Le Donatella vestiranno i panni delle Gemelle Kessler;
- Antonella Fiordelisi si trasformerà in Rose Villain;
- Pamela Petrarolo proverà a restare in vetta con Emma;
- Maryna onorerà il mito di Raffaella Carrà;
- Samuele Cavallo interpreterà Bon Jovi;
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli ricorderanno i grandi Gigi Proietti e Claudio Villa;
- Tony Maiello si metterà alla prova con Gigi D’Alessio;
- Peppe Quintale dovrà interpretare Tom Jones;
- Gianni Ippoliti si immedesimerà in Cristiano Malgioglio.
Quando e dove vederlo
L’ultima puntata di Tale e Quale Show 2025 andrà in onda questa sera, venerdì 7 novembre, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.30 circa. La puntata sarà poi disponibile sia in diretta streaming che on demand anche sulla piattaforma RaiPlay.
