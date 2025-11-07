Tale e Quale Show, la finalissima: anticipazioni, imitazioni e due giudici speciali. Cosa vedremo L’iconico show di Carlo Conti sta per giungere al termine una puntata finale a dir poco scoppiettante: ecco tutti i dettagli di ciò che vedremo stasera.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Carlo Conti si prepara a portare in scena la finalissima di Tale e Quale Show, che proprio questa sera, venerdì 7 novembre, andrà in onda in prima serata su Rai 1 con l’ultima puntata che decreterà il vincitore. Ma quella di stasera sarà una puntata ancora più speciale perché il premio finale di 20mila sarà devoluto all’Airc – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, proprio in occasione della settimana dedicata alla raccolta fondi per la ricerca. A tenere il pubblico incollato allo schermo ci saranno come sempre i 12 concorrenti pronti a stupire tutti con le loro esibizioni: ecco qualche anticipazione in più di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1.

Tale e Quale Show, finalissima: giudici speciali e cosa vedremo

A giudicare le performance dei concorrenti in gara ritroveremo come sempre l’iconico Cristiano Malgioglio, la frizzante Alessia Marcuzzi e l’esilarante Giorgio Panariello. Accanto a loro per quest’ultima puntata, in veste di giudice speciale, tornerà Nicola Savino, che da gennaio sarà alle redini dello spin-off Tali e Quali. Ma le sorprese non finiscono qui, perché a loro si aggiungerà anche un quinto giudice d’eccezione: la magnifica Orietta Berti. Come sempre anche il pubblico potrà esprimere la propria preferenza attraverso i social, seguendo le spettacolari performance che i concorrenti avranno preparato con l’aiuto dei vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e dell’actor coach Emanuela Aureli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tale e Quale Show, tutte le imitazioni dell’ultima puntata

Anche questa sera avremo modo di vedere un grande spettacolo grazie alle sorprendenti esibizioni dei concorrenti in gara a Tale e Quale Show che, per l’ultima volta, si metteranno in gioco nelle imitazioni dei più grandi cantanti italiani e internazionali. Ecco tutte le imitazioni di stasera:

Carmen Di Pietro sarà Mina;

sarà Mina; Le Donatella vestiranno i panni delle Gemelle Kessler;

vestiranno i panni delle Gemelle Kessler; Antonella Fiordelisi si trasformerà in Rose Villain;

si trasformerà in Rose Villain; Pamela Petrarolo proverà a restare in vetta con Emma;

proverà a restare in vetta con Emma; Maryna onorerà il mito di Raffaella Carrà;

onorerà il mito di Raffaella Carrà; Samuele Cavallo interpreterà Bon Jovi;

interpreterà Bon Jovi; Flavio Insinna e Gabriele Cirilli ricorderanno i grandi Gigi Proietti e Claudio Villa;

ricorderanno i grandi Gigi Proietti e Claudio Villa; Tony Maiello si metterà alla prova con Gigi D’Alessio;

si metterà alla prova con Gigi D’Alessio; Peppe Quintale dovrà interpretare Tom Jones;

dovrà interpretare Tom Jones; Gianni Ippoliti si immedesimerà in Cristiano Malgioglio.

Quando e dove vederlo

L’ultima puntata di Tale e Quale Show 2025 andrà in onda questa sera, venerdì 7 novembre, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.30 circa. La puntata sarà poi disponibile sia in diretta streaming che on demand anche sulla piattaforma RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche