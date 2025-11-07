Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Tale e Quale Show, la finalissima: anticipazioni, imitazioni e due giudici speciali. Cosa vedremo

L’iconico show di Carlo Conti sta per giungere al termine una puntata finale a dir poco scoppiettante: ecco tutti i dettagli di ciò che vedremo stasera.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Carlo Conti si prepara a portare in scena la finalissima di Tale e Quale Show, che proprio questa sera, venerdì 7 novembre, andrà in onda in prima serata su Rai 1 con l’ultima puntata che decreterà il vincitore. Ma quella di stasera sarà una puntata ancora più speciale perché il premio finale di 20mila sarà devoluto all’Airc – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, proprio in occasione della settimana dedicata alla raccolta fondi per la ricerca. A tenere il pubblico incollato allo schermo ci saranno come sempre i 12 concorrenti pronti a stupire tutti con le loro esibizioni: ecco qualche anticipazione in più di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1.

Tale e Quale Show, finalissima: giudici speciali e cosa vedremo

A giudicare le performance dei concorrenti in gara ritroveremo come sempre l’iconico Cristiano Malgioglio, la frizzante Alessia Marcuzzi e l’esilarante Giorgio Panariello. Accanto a loro per quest’ultima puntata, in veste di giudice speciale, tornerà Nicola Savino, che da gennaio sarà alle redini dello spin-off Tali e Quali. Ma le sorprese non finiscono qui, perché a loro si aggiungerà anche un quinto giudice d’eccezione: la magnifica Orietta Berti. Come sempre anche il pubblico potrà esprimere la propria preferenza attraverso i social, seguendo le spettacolari performance che i concorrenti avranno preparato con l’aiuto dei vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e dell’actor coach Emanuela Aureli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Tale e Quale Show, tutte le imitazioni dell’ultima puntata

Anche questa sera avremo modo di vedere un grande spettacolo grazie alle sorprendenti esibizioni dei concorrenti in gara a Tale e Quale Show che, per l’ultima volta, si metteranno in gioco nelle imitazioni dei più grandi cantanti italiani e internazionali. Ecco tutte le imitazioni di stasera:

  • Carmen Di Pietro sarà Mina;
  • Le Donatella vestiranno i panni delle Gemelle Kessler;
  • Antonella Fiordelisi si trasformerà in Rose Villain;
  • Pamela Petrarolo proverà a restare in vetta con Emma;
  • Maryna onorerà il mito di Raffaella Carrà;
  • Samuele Cavallo interpreterà Bon Jovi;
  • Flavio Insinna e Gabriele Cirilli ricorderanno i grandi Gigi Proietti e Claudio Villa;
  • Tony Maiello si metterà alla prova con Gigi D’Alessio;
  • Peppe Quintale dovrà interpretare Tom Jones;
  • Gianni Ippoliti si immedesimerà in Cristiano Malgioglio.

Quando e dove vederlo

L’ultima puntata di Tale e Quale Show 2025 andrà in onda questa sera, venerdì 7 novembre, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.30 circa. La puntata sarà poi disponibile sia in diretta streaming che on demand anche sulla piattaforma RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche

Tale e Quale Show

Tale e Quale Show, sul palco ‘Christina Aguilera’ e ‘Robbie Williams’: giudice speciale, imitazioni e anticipazioni

Tutto pronto per la quinta imperdibile puntata dello show di Rai 1 condotto da Carlo...
Tale e Quale Show anticipazioni 17 ottobre 2025

Tale e Quale Show, arriva Andrea Pucci: anticipazioni, imitazioni e classifica della quarta puntata

Stasera 17 ottobre quarto appuntamento con il talent di Carlo Conti su Rai 1: le ant...
Carlo Conti - Tale e Quale Show

Tale e Quale Show, da 'Elodie' a 'Renato Zero': imitazioni, anticipazioni e ospite speciale. Cosa vedremo stasera

Andrà in onda questa sera un altro appuntamento imperdibile del programma, con Samue...
tale e quale show 31 ottobre 2025

Tale e Quale Show: Malgioglio sposa cadavere, Insinna-Cirilli duetto horror, trionfa Samuele Cavallo

Cosa è successo nella puntata di venerdì 31 ottobre 2025 dello show del venerdì sera...
Anticipazioni Tale e Quale show 31 ottobre

Tale e Quale Show, semifinale di fuoco: imitazioni e bagarre in classifica. Cosa vedremo (e chi vince)

Stasera - 31 ottobre - Carlo Conti guida i concorrenti verso la finale: duetti impos...
Tale e Quale Show anticipazioni 26 settembre 2025

Tale e Quale Show 2025, Carlo Conti parte col botto: anticipazioni, concorrenti e imitazioni

Tutte le anticipazioni di stasera su Rai 1 con Carlo Conti: da Peppe Quintale nei pa...
Carlo Conti - Tale e Quale Show

Tale e Quale Show, anticipazioni della seconda puntata con Carlo Conti: concorrenti, ospiti e imitazioni

Questa sera andrà in onda un altro appuntamento imperdibile del programma. Tra le pe...
Tale e Quale cosa successo puntata 24 ottobre 2025

Tale e Quale Show (24 ottobre): Maryna trionfa, Pamela Petrarolo da brividi e disastro totale di Carmen Di Pietro

Chi ha vinto, la classifica completa e i momenti top e flop della quinta puntata di ...
Carlo Conti - Tale e Quale Show

Tale e Quale Show, pagelle: lo sfogo di Alessia Marcuzzi (7), Petrarolo rivelazione (8), Insinna e Cirilli sbagliano tutto (4)

Promossi e bocciati, top e flop della quarta puntata del programma di Carlo Conti in...

Studio Legale Grolla

Prostituzione minorile

Come risponde il diritto penale

LEGGI

Personaggi

Samuele Cavallo

Samuele Cavallo
Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello 2024-2025

Pamela Petrarolo
Alice Lupparelli

Alice Lupparelli
Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963