Tale e Quale Show, sul palco ‘Christina Aguilera’ e ‘Robbie Williams’: giudice speciale, imitazioni e anticipazioni
Tutto pronto per la quinta imperdibile puntata dello show di Rai 1 condotto da Carlo Conti: ecco nel dettaglio cosa vedremo stasera.
Continuano le serate in compagnia di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti che vede personaggi famosi alle prese con le imitazioni delle più grandi star nazionali e internazionali. Anche nella quinta puntata di questa sera, venerdì 24 ottobre, avremo modo di vedere le impedibili performance dei 12 artisti di questa edizione: Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, la coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, Le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi), Gianni Ippoliti, Pamela Petrarolo, Samuele Cavallo, Marina Valdemoro Maino (Maryna), Tony Maiello e Peppe Quintale. Vediamo nel dettaglio tutte le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1.
Tale e Quale Show, anticipazioni: giudice speciale e cosa vedremo
Come sempre, anche questa sera ritroveremo l’iconica giuria formata da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, ai quali si aggiungerà un quarto giudice d’eccezione: l’ironico Nicola Savino, attualmente alle redini dello show di Rai 2 Freeze e presto alla conduzione di Tali e Quali Show, lo spin off che vedrà la partecipazione di persone comuni e il buon Carlo Conti nelle inedite vesti di giurato.
Grazie alla lunga carriera in radio e in televisione, Savino potrà dare giudizi puntuali sulle performance dei concorrenti, preparate come sempre con l’aiuto degli storici vocal coach del programma: Antonio Mezzancella, Maria Grazia Fontana, Matteo Becucci, Dada Loi e l’esilarante Emanuela Aureli. Come accaduto nel corso delle precedenti puntate, oltre ai voti dei giudici, a fare la differenza saranno anche le opinioni del pubblico a casa, che potrà dare la propria preferenza mettendo ‘like’ al proprio artista preferito sui social ufficiali della Rai su X, Facebook e Instagram.
Tale e Quale Show, tutte le imitazioni della quinta puntata
Ecco le imitazioni di questa quinta puntata di Tale e Quale Show:
- Antonella Fiordelisi si trasformerà in Karol G
- Carmen Di Pietro sarà Orietta Berti
- Insinna e Cirilli saranno protagonisti in un duetto impossibile tra Piero Pelù ed Edoardo Bennato
- Gianni Ippoliti si metterà alla prova con Tony Effe
- Le Donatella vestiranno i panni di Heather Parisi e Lorella Cuccarini
- Maryna interpreterà Christina Aguilera
- Pamela Petrarolo sarà la grande Mia Martini
- Peppe Quintale imiterà Jovanotti
- Samuele Cavallo vestirà i panni di Robbie Williams
- Tony Maiello sarà Tiziano Ferro
Quando e dove vederlo
La quinta puntata di Tale e Quale Show andrà in onda questa sera, venerdì 24 ottobre, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.30 circa. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.
