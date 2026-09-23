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Tale e Quale Show 2026, Carlo Conti cambia tutto: nuova giuria e il ruolo di Fabio Fazio. Cosa vedremo stasera

La prima puntata di Tale e Quale Show 2026 va in onda stasera, mercoledì 23 settembre, su Rai 1: tutte le anticipazioni e i concorrenti.

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Redazione

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Tale e Quale Show 2026, Carlo Conti cambia tutto: nuova giuria e il ruolo di Fabio Fazio. Cosa vedremo stasera
Ufficio stampa rai

Tutto pronto per il ritorno di Tale e Quale Show. Il programma condotto da Carlo Conti inaugura questa sera, mercoledì 23 settembre, la nuova stagione su Rai 1 con una prima puntata ricca di novità, a partire dalla collocazione in palinsesto. Dopo anni al venerdì sera, infatti, lo storico show dedicato alle imitazioni musicali si sposta al mercoledì dopo sfiderà Gerry Scotti e la sua Ruota dei campioni.

Al centro della serata ci saranno come sempre le trasformazioni dei protagonisti in gara, chiamati a imitare grandi interpreti della musica italiana e internazionale. Ma ad attirare l’attenzione, nella prima puntata di Tale e Quale Show 2026, sarà anche un ospite particolarmente atteso: Fabio Fazio.

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Tale e Quale Show 2026, anticipazioni e ospiti della prima puntata

La prima puntata di Tale e Quale show vedrà scendere in campo i nuovi protagonisti della sedicesima edizione. A mettersi alla prova saranno Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni e Vladimir Randazzo.

A loro si aggiungeranno Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che per il secondo anno consecutivo saranno protagonisti dei loro celebri "duetti impossibili" e gareggeranno come concorrente unico.

Il primo appuntamento avrà inoltre un ospite destinato a far parlare: Fabio Fazio sarà il quarto giudice della serata. Il conduttore e volto di Che tempo che fa tornerà così negli studi Rai a tre anni dal suo addio alla televisione pubblica. La sua presenza assume un significato particolare proprio per la storia recente del conduttore. Nel 2023 Fazio lasciò la Rai dopo 40 anni trascorsi in Rai 1 e portò successivamente Che tempo che fa sul Nove, dove è riuscito a confermare gli ascolti ottimi che hanno sempre caratterizzato la sua carriera. Questa sera, per la prima volta dopo quella separazione, tornerà dunque a sedersi in uno studio Rai, questa volta nel ruolo di giudice di Tale e Quale Show. Fazio affiancherà per una sera i tre componenti della nuova giuria.

Le novità di Tale e Quale Show 2026: nuova giuria e nuovo giorno

La nuova stagione porta con sé diversi cambiamenti, a partire dalla giuria. Cristiano Malgioglio è l’unico veterano confermato, mentre al suo fianco arrivano Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, che vanno a rimpiazzare Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello. La formula prevede inoltre la presenza di un quarto giudice diverso nelle varie puntate. Dopo Fabio Fazio, nel corso della stagione arriveranno altri ospiti chiamati a esprimere il proprio giudizio sulle esibizioni. Tra i prossimi ospiti annunciati, anche Leonardo Pieraccioni.

La novità più evidente riguarda però il giorno di messa in onda. Tale e Quale Show lascia il tradizionale appuntamento del venerdì e debutta al mercoledì sera, sempre in prima serata su Rai 1. Una scelta che porta il programma di Carlo Conti a confrontarsi con una serata televisiva particolarmente affollata.

Il meccanismo della gara, invece, rimane fedele alla tradizione: i protagonisti dovranno trasformarsi nei grandi artisti della musica, lavorando con vocal coach, truccatori, costumisti e professionisti della trasformazione per avvicinarsi il più possibile ai personaggi interpretati. Anche il pubblico avrà un ruolo nella competizione. Le preferenze espresse attraverso i social contribuiranno infatti alla classifica di puntata, andando ad aggiungersi ai voti della giuria.

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