Tale e Quale Show, da Loredana Berté a Gianni Morandi: imitazioni del 7 ottobre, classifica e il fenomeno Selma Ezzine Beyoncé, Elodie e Achille Lauro lasciano spazio a nuove sfide: ecco chi interpreteranno i concorrenti e chi guida la classifica di Tale e Quale Show.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

La gara di Tale e Quale Show è pronta a entrare nel vivo con un nuovo appuntamento ricco di trasformazioni e sfide musicali. Dopo le prime due puntate, gli undici concorrenti sono chiamati ancora una volta a mettere alla prova voce, presenza scenica e capacità di calarsi nei panni di artisti molto diversi tra loro. Carlo Conti ha già svelato le nuove assegnazioni, preparando il terreno per una serata che potrebbe cambiare gli equilibri della competizione.

Tra le prove più attese ci sono quelle di Selma Ezzine, Andrea Perroni e Roberta Morise, attualmente ai primi posti della graduatoria. Ma anche chi insegue avrà l’occasione di recuperare punti preziosi. Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda stasera, mercoledì 7 ottobre 2026, su Rai 1.

Anticipazioni Tale e Quale Show (7 ottobre), le imitazioni della terza puntata

Dopo aver conquistato le prime due puntate interpretando prima Raye (Where Is My Husband?) e poi Beyoncé (Listen), Selma Ezzine riparte ancora una volta con tutti i favori del pronostico. La concorrente, che ha già dimostrato di avere un feeling particolare con il palco, dovrà questa volta affrontare una nuova sfida trasformandosi nella iconica Alicia Keys. Alle sue spalle, Andrea Perroni sarà il rapper Geolier, mentre Roberta Morise dovrà cimentarsi con una delle voci più riconoscibili della musica italiana, quella di Loredana Bertè.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non mancano poi trasformazioni molto diverse tra loro, ecco la lista completa:

Jasmine Carrisi – Anna Pepe

– Anna Pepe Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Totò e Charlie Chaplin

– Totò e Charlie Chaplin Maddalena Corvaglia – Geri Halliwell

– Geri Halliwell Selma Ezzine – Alicia Keys

– Alicia Keys Stefano Meloccaro – Gianni Morandi

– Gianni Morandi Roberta Morise – Loredana Bertè

– Loredana Bertè Max Paiella – Francesco Gabbani

– Francesco Gabbani Paola Perego – Orietta Berti

– Orietta Berti Andrea Perroni – Geolier

– Geolier Anna Pettinelli – Doris Day

– Doris Day Vladimir Randazzo – Sayf

Le esibizioni saranno, come sempre, accompagnate dagli arrangiamenti musicali del maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie curate da Fabrizio Mainini insieme al corpo di ballo.

Massimo Ceccherini quarto giudice

A giudicare le esibizioni ci saranno anche questa settimana Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Al loro fianco, come di consueto, ci sarà un quarto giudice speciale, una presenza diversa a ogni puntata, chiamata a partecipare al gioco e a esprimere la propria classifica. Per questo appuntamento toccherà al comico toscano Massimo Ceccherini, che si unirà alla giuria per valutare le performance dei concorrenti.

Tale e Quale Show 2026, la classifica generale: domina Selma Ezzine

A guardare tutti dall’alto è ancora Selma Ezzine, protagonista assoluta delle prime due puntate. Le due vittorie consecutive le hanno permesso di accumulare 134 punti e costruire un piccolo margine sulle dirette inseguitrici.

Al secondo posto si trova Andrea Perroni con 118 punti, mentre Roberta Morise completa il podio provvisorio a quota 115. Più staccato Stefano Meloccaro, quarto con 101 punti. La classifica, però, è ancora tutta da scrivere: le nuove imitazioni potrebbero infatti modificare rapidamente le posizioni e permettere ai concorrenti più distanti dal vertice di recuperare terreno.

1. Selma Ezzine – 134 punti

– 134 punti 2. Andrea Perroni – 118 punti

– 118 punti 3. Roberta Morise – 115 punti

– 115 punti 4. Stefano Meloccaro – 101 punti

– 101 punti 5. Max Paiella – 92 punti

– 92 punti 6. Paola Perego – 87 punti

– 87 punti 7. Maddalena Corvaglia – 82 punti

– 82 punti 8. Vladimir Randazzo – 78 punti

– 78 punti 9. Jasmine Carrisi – 73 punti

– 73 punti 10. Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – 68 punti

– 68 punti 11. Anna Pettinelli – 60 punti

La prossima puntata sarà quindi un banco di prova importante soprattutto per chi si trova nelle zone più basse della graduatoria. Con nuove imitazioni e un margine ancora colmabile, la sfida è tutt’altro che chiusa.

Potrebbe interessarti anche