Tale e Quale Show, semifinale di fuoco: imitazioni e bagarre in classifica. Cosa vedremo (e chi vince) Stasera - 31 ottobre - Carlo Conti guida i concorrenti verso la finale: duetti impossibili e la corsa al titolo di Campione 2025 si fa infuocata. Ecco le anticipazioni.

Il varietà condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show, entra nel vivo con la penultima puntata, in onda venerdì 31 ottobre alle 21.30 su Rai 1. L’attenzione è tutta concentrata sui 12 concorrenti in gara, pronti a conquistare punti decisiviper la classifica che determinerà il campione della stagione 2025 nella finalissima in programma tra sette giorni. Ogni settimana, il talent show mette alla prova le capacità di trasformazione dei partecipanti, tra imitazioni impeccabili, interpretazioni intense e la sfida di immedesimarsi in artisti iconici della musica italiana e internazionale. Con la finale ormai alle porte, ogni esibizione può ribaltare le posizioni in classifica e creare colpi di scena inattesi.

Tale e Quale Show, le anticipazioni della penultima puntata (31 ottobre)

La puntata del 31 ottobre si preannuncia cruciale. La classifica generale è cortissima e la tensione tra i concorrenti è alle stelle: a guidarla c’è Pamela Petrarolo, seguita da Tony Maiello e Samuele Cavallo, mentre Maryna si è guadagnata il plauso del pubblico e dei giudici con la sua esibizione di Christina Aguilera in "Hurt", piazzandosi al primo posto la scorsa settimana. Antonella Fiordelisi e Pamela Petrarolo condividono punteggi simili a Tony Maiello, rendendo questo penultimo round determinante per l’accesso alla finale in programma venerdì 7 novembre.

Il pubblico a casa e la giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi – con l’eccezionale partecipazione di Sergio Friscia come quarto giudice – avranno il compito di valutare la capacità di immedesimazione, la tecnica vocale e l’interpretazione scenica. Fondamentale per la riuscita delle performance è il lavoro del maestro Pinuccio Pirazzoli, che cura basi e arrangiamenti musicali, supportato dai vocal coach.

Le trasformazioni della serata

Come di consueto, il momento clou di Tale e Quale Show è rappresentato dalle trasformazioni dei concorrenti. La puntata di Halloween promette esibizioni originali e divertenti, tra duetti impossibili e interpretazioni di grandi icone musicali. Dal pop internazionale di Boy George al repertorio italiano più amato di Peppino di Capri o Fiorella Mannoia, ogni partecipante sfiderà se stesso nella difficile arte dell’imitazione, cercando di conquistare giuria e pubblico con precisione, talento e personalità.

Ecco l’elenco completo delle imitazioni della sesta puntata:

Ogni esibizione sarà valutata attentamente, con la possibilità che piccoli dettagli possano fare la differenza nella classifica finale.

Tale e quale show, la classifica generale e i favoriti

La classifica generale di Tale e Quale Show 2025, stilata in base ai punteggi ottenti ottenuti in ogni puntata dai singoli concorrenti, vede al comando Pamela Petrarolo seguita da Tony Maiello, completa il podio provvisorio Samuele Cavallo. Sono loro, al momento, i favoriti alla vittoria dell’edizione in corso dello show timonato da Carlo Conti. Ecco la graduatoria a due puntate dalla fine:

Pamela Petrarolo: 272 punti Tony Maiello: 265 punti Samuele Cavallo: 255 punti Maryna: 237 punti Insinna – Cirilli: 230 punti Antonella Fiordelisi: 224 punti Peppe Quintale: 213 punti Le Donatella: 201 punti Gianni Ippoliti: 172 punti Carmen Di Pietro: 123 punti

