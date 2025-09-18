'Suzuki Jukebox - La notte delle hit', Antonella Clerici e Clementino con ospiti pazzeschi: la scaletta e i cantanti sul palco Stasera 18 settembe grande festa su Rai 1 con la musica degli Anni '70, '80, '90 e 2000: sul palco di Torino anche Anastacia, Le Vibrazioni, Zero Assoluto e Alexia.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Grande festa su Rai 1 con la musica degli Anni ’70, ‘80, ‘90 e 2000. Questa sera, giovedì 18 settembre 2025, Antonella Clerici e Clementino presenteranno la prima delle due serate previste (la seconda sarà domani, venerdì 19), con Suzuki Jukebox. La notte delle hit, lo show ereditato da Amadeus che celebra le più iconiche melodie di oltre quarant’anni di musica italiana e internazionale. Due appuntamenti incredibili per rivivere dal vivo la storia hit che hanno fatto ballare e sognare milioni di persone, con un cast di grandi artisti che porteranno in scena l’energia dei loro brani di successo. Una celebrazione potente della musica che unisce, scalda e conquista, attraverso un viaggio nel tempo tra ricordi e canzoni simbolo di più generazioni. Vediamo insieme tutte le anticipazioni, gli ospiti e la scaletta degli artisti di Suzuki Jukebox.

Suzuki Jukebox. La notte delle hit, ospiti, anticipazioni e scaletta di stasera (18 settembre)

Questa sera su Rai 1 oltre quarant’anni di musica animeranno la serata di Suzuki Jukebox. La notte delle hit. A tenere le fila Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino che, come una sorta di incursore, in alcuni momenti dello show, condurrà il pubblico in un viaggio fatto di groove, ritornelli e melodie dei fantastici Anni ’70, ’80, ’90 e 2000. Tanti gli ospiti di questa prima puntata in onda dal Palaolimpico di Torino: Anastacia, Gipsy Kings by Diego Baliardo, Michael Sembello, Alcazar, Le Vibrazioni, Zero Assoluto, Alexia, Leee John, Marco Ferradini, Fausto Leali e Tony Hadley. Nel secondo appuntamento, invece, toccherà a Earth Wind & Fire Experience by Al McKay special guest Greg Moore, Cutting Crew, Andreas Johnson, Jenny from Ace of Base, Former Ladies of The Supremes, Boney M. – Maizie Williams, Gemelli Diversi, Rettore, Nomadi, Ryan Paris, Le Orme, Johnson Righeira, Paolo Belli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La scaletta del Suzuki Jukebox giovedì 18 settembre 2025

Ecco tutti i cantanti sul palco dell’Inalpi Arena di Torino:

Anastacia

Gipsy Kings by Diego Baliardo

Michael Sembelloù

Alcazar

Le Vibrazioni

Zero Assoluto

Alexia

Leee John

Marco Ferradini

Fausto Leali

Tony Hadley

Dove e quando vedere l’evento

Le due serate evento di Suzuki Jukebox vanno in onda giovedì 18 e venerdì 19 settembre alle 21.30 su Rai 1. Lo show, inoltre, andrà in simultanea su Radio2 con la conduzione di Martina Martorano e in diretta streaming su RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche