Striscia la Notizia, Pucci (col Tapiro) asfalta Fiorello e torna Federica Nargi: cosa vedremo stasera Stasera 19 febbraio quinta e ultima puntata di Striscia la Notizia in prima serata: da Pucci al duo Nargi-Caracciolo, ecco ospiti e anticipazioni.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA, Raiplay

CONDIVIDI

Giovedì 19 febbraio, in prima serata su Canale 5, va in onda il gran finale di stagione di Striscia la notizia – La voce della presenza. Alla conduzione ritroviamo la storica coppia composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli.

L’ultima puntata promette uno show ricco di ospiti, sorprese e servizi che spaziano dall’attualità alla denuncia sociale, passando per momenti di puro intrattenimento e per l’attesissimo Tapiro d’Oro al comico Pucci, finito nella bufera dopo aver annullato la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Ecco tutte le anticipazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anticipazioni Striscia La Notizia, cosa vedremo stasera 19 febbraio

La quinta puntata di Striscia la Notizia si apre con un parterre d’eccezione: tornano in studio Ficarra e Picone, che per sedici edizioni hanno guidato il tg satirico di Antonio Ricci. Tra sketch, racconti dal backstage ed esibizioni musicali, il duo siciliano regalerà momenti di comicità dal sapore nostalgico.

Riflettori puntati anche su Federica Nargi e Costanza Caracciolo, che tornano nello studio che le ha lanciate diciotto anni fa. Con loro, i rispettivi compagni Alessandro Matri e Christian Vieri (Bobo) saranno protagonisti di nuove coreografie insieme alle attuali Veline. Non mancherà un "gioco delle coppie" orchestrato da Greggio e Iacchetti, pronto a mettere alla prova l’intesa sentimentale delle due coppie tra ironia e imprevisti.

Tra i ritorni più attesi quello di Francesca Manzini, che riproporrà alcune delle sue imitazioni più amate. Sul fronte inviati, spazio a Paolo Ruffini con l’attore Federico Parlanti: insieme assegneranno la celebre "merdina" di Striscia a chi occupa abusivamente i parcheggi riservati alle persone con disabilità.

Tra i servizi in onda, Valerio Staffelli realizza a Milano un nuovo esperimento sociale sui maltrattamenti, con una doppia provocazione. Luca Abete si occuperà invece di un presunto falso veterinario che suggerirebbe come sbarazzarsi di cani e gatti.

Rajae Bezzaz volerà in Romania per incontrare l’autoproclamato "re dei rom", approfondendo regole e dinamiche interne alla comunità; inoltre aggiornerà il pubblico sulla vicenda della villa occupata abusivamente a Portogruaro.

Moreno Morello accenderà i riflettori su un giudice tributario e docente universitario che fornirebbe consulenze per evadere le tasse, mentre Francesco Mazza prosegue il suo viaggio in Giappone per raccontare differenze culturali tra Oriente e Occidente.

Spazio anche a Michele Macrì, di nuovo impegnato sul tema della pesca illegale dei bianchetti, mentre Enrico Lucci, presente al Quirinale per documentare l’incontro tra i cantanti del Festival di Sanremo e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiederà ai cantanti del Festival di Sanremo 2026 di dire "qualcosa di buono" su Giorgia Meloni, ironizzando sul fatto che gli artisti "sono tutti di sinistra".

Completano la puntata Giuseppe Longinotti con la sua singolare campagna elettorale a sindaco di Milano, Rosaria Rollo con la rubrica I Nuovi Mostri, Barbascura X e il trasformista Dario Ballantini nei panni di Vasco Rossi. In studio anche Davide Rampello con la sua immancabile sedia pieghevole, oltre ai cartelli di Cristiano Militello e alla sigla finale "Dazi" con il Gabibbo e le sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum.

Tapiro d’Oro a Pucci dopo la "fuga" da Sanremo: la bordata a Fiorello

Nel corso della puntata di stasera, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’Oro ad Andrea Pucci, finito al centro di una polemica che lo ha portato a rinunciare alla partecipazione già annunciata al Festival di Sanremo 2026.

"La mia comicità è diventata di estrema destra, quindi non si può più sentire", dichiara il comico milanese ai microfoni dell’inviato. E sulla presunta foto con una croce celtica al collo, respinge le accuse: "Anche quelli che hanno detto che avevo una croce celtica nel camerino, dovrebbero dimostrarlo con dei documenti", nonostante l’immagine circoli online da tempo.

Non manca una frecciata a Fiorello, che lo aveva imitato nel suo show radiofonico La Pennicanza. Alla domanda se si sia riconosciuto nella parodia, Pucci risponde con sarcasmo tagliente:

"Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Simpaticissimo. Dai Fiore, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro, goditi un po’ di più la vita". Visualizza questo post su Instagram

La polemica sulle Veline

Proprio ieri Striscia la notizia è stata al centro di una polemica relativa al ruolo delle Veline. L’account social di un noto magazine italiano le ha definite semplici presenze sceniche, in pratica "belle ma mute". Il programma di Antonio Ricci ha reagito con una nota stampa in cui ha definito tali attacchi "sessiste e irrispettosi, che sminuiscono il lavoro delle donne". Nel comunicato è stato inoltre ricordato il ruolo di veline iconiche come Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, che nel tempo hanno ricoperto anche ruoli di conduzione. Senza dimenticare tutte le letterine che negli anni hanno partecipato attivamente alla lettura delle notizie, con interventi parlati, sketch e momenti di interazione diretta con i conduttori.

Striscia la Notizia, gli ascolti TV della prima edizione in prime time

L’edizione in prima serata di Striscia la notizia aveva debuttato con un ottimo 18% di share lo scorso 22 gennaio, ma successivamente gli ascolti hanno mostrato un calo significativo, assestandosi su medie molto inferiori. Essendo questa la prima edizione in prime time di un programma storicamente trasmesso nell’access, sono state introdotte diverse modifiche al format, che potrebbero aver creato spaesamento tra il pubblico abituale.

Il recap degli ascolti delle puntate finora trasmesse:

Potrebbe interessarti anche