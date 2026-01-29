Striscia la Notizia, lo strano Tapiro d'oro a Checco Zalone e Gerry Scotti cambia lavoro: cosa vedremo stasera Nella seconda puntata di Striscia La notizia (29 gennaio), Gerry Scotti diventa concorrente de La Ruota della Fortuna e Lorella Cuccarini inviata: le anticipazioni.

Dopo l’ottimo riscontro di pubblico ottenuto con la prima puntata (accompagnato però da diverse critiche sul web), Striscia la notiziatorna stasera – giovedì 29 gennaio – in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata in prime time che si preannuncia densa di contenuti, ospiti di richiamo e servizi destinati a far discutere. Al timone restano sempre Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati dalle sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli, per uno spettacolo incredibile. Ecco cosa ci aspetta.

Anticipazioni Striscia la Notizia, gli ospiti del 29 gennaio: da Gerry Scotti a Lorella Cuccarini

Tra gli elementi più attesi della serata spicca una parata di ospiti che promette di sorprendere il pubblico, a partire da Gerry Scotti, che per una volta non vestirà i panni del conduttore ma quelli del concorrente in un’edizione speciale deLa Ruota della fortuna, annunciata come ricca di colpi di scena. Accanto a lui, Lorella Cuccarini si calerà in una veste del tutto inedita, trasformandosi in "Wonder Cucca", la super inviata di Striscia la notizia, in una performance che punta a unire ironia e autoironia.

Non mancherà neppure un momento dance: Gabriel Garko tornerà a mostrare il suo passato da ballerino, esibendosi in una coreografia insieme alle Veline, mentre il trio formato da Paolo Del Debbio, Mario Giordano e Gianluigi Nuzzi, ribattezzati i "Bellissimi di Retequattro", si cimenterà in una veste particolarmente insolita, presentata da Emanuela Folliero.

Il Tapiro d’oro a Checco Zalone e gli inviati speciali

La puntata di oggi di Striscia la Notizia segnerà anche la consegna del secondo Tapiro d’oro della stagione, che dopo quello assegnato a Fiorello andrà al re degli incassi cinematografici Checco Zalone e al regista Gennaro Nunziante, che hanno firmato Buen Camino, appena diventato il film col maggior incasso della storia italiana (ma non il più visto di sempre). Pur reduce dallo straordinario successo della sua ultima pellicola, l’attore barese sarà raggiunto da Valerio Staffelli che gli consegnerà il tanto temuto Tapiro d’oro: Mediaset. però, non ha svelato i motivi del ‘premio’, che in genere viene assegnato a personaggi protagonisti di flop o polemiche. Tra gli inviati "specialissimi" faranno il loro ingresso I Cugini di Campagna, chiamati a occuparsi di un tema caro a Striscia la notizia, quello dei furbetti del tornello in metropolitana.

Inchieste, esperimenti sociali e servizi dal mondo

Ampio spazio sarà dedicato alle inchieste, cuore pulsante del programma. Luca Abete e la sua troupe sono stati aggrediti e minacciati durante un servizio a Napoli sui tassisti abusivi, un episodio che riporta l’attenzione sui rischi affrontati dagli inviati sul campo. Moreno Morello indagherà invece su alcuni strani giri legati ai servizi di pronto intervento domestico, mentre Francesco Mazza, dopo il servizio in Spagna sui desokupas, volerà in Giappone per toccare con mano le profonde differenze culturali tra Oriente e Occidente. Rajae Bezzaz affronterà il tema della violenza sugli uomini, Michele Macrì si occuperà delle cosiddette case fantasma e Valerio Staffelli condurrà un nuovo esperimento sociale per capire come reagiscono le persone quando un padre maltratta un figlio omosessuale, un contenuto che promette di lasciare il segno.

Rubriche e gag

Torneranno anche Giuseppe Longinotti con la sua stravagante campagna elettorale a sindaco di Milano, Rosaria Rollo con la rubrica I Nuovi Mostri e Barbascura X, pronto a esplorare con ironia le stranezze del mondo animale. In studio è atteso Cristiano Militello con i suoi cartelli, mentre Enrico Lucci proporrà le ormai immancabili incursioni nei principali eventi mondani. Sempre presenti le Veline Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum.

