Striscia la Notizia 2026, formula stravolta e ospiti esagerati: da De Filippi a Fiorello, cosa vedremo stasera Il tg satirico del Biscione è pronto a debuttare in prima serata con gli storici conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: ecco nel dettaglio ciò che vedremo.

Grande ritorno per Striscia la Notizia – La voce della presenza che proprio questa sera, giovedì 22 gennaio 2026, debutterà in prima serata su Canale 5. L’iconico tg satirico di Antonio Ricci tenta il colpaccio con una nuova formula in onda per ben cinque puntate, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, con tutti gli ingredienti che hanno sempre fatto di questo programma un cult Mediaset. Tra satira, inchieste, veline e ospiti Vip, ecco le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Canale 5.

Striscia la Notizia, gli ospiti Vip di stasera (22 gennaio) e cosa vedremo

A partire da stasera, alle redini di Striscia la Notizia ritroveremo gli storici conduttori Greggio e Iacchetti che, in uno studio completamente rinnovato, verranno accompagnati da ben sei Veline: Nausica Marasca, Alessia Anzioli, Ginevra Festa, Lavinia Circeo, Lara Granata e Virginia Stablum. Tra le novità maggiori di questa nuova formula troveremo la band diretta dal maestro Demo Morselli che suonerà dal vivo e la presenza di grandi ospiti vip.

In questa prima puntata, Striscia la Notizia ospiterà in via eccezionale la queen Maria De Filippi affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, che si cimenteranno negli inediti ruoli di inviati del tg satirico. In particolare, l’attesissimo terzetto dovrà riuscire a consegnare l’iconica "merdina" di Striscia a chi parcheggia indebitamente l’auto nel posto riservato alle persone disabili. Ma ovviamente non finisce qui, perché in studio ci saranno anche la criminologa Roberta Bruzzone e il campione del mondo Alessandro Del Piero.

In questa nuova versione del tg torneranno anche gli amatissimi inviati: Jimmy Ghione, Luca Abete, Rajae Bezzaz, Moreno Morello, Dario Ballantini, Antonio Casanova, Valerio Staffelli, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Michele Macrì e Francesco Mazza. Immancabili che le rubriche di satiriche di Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo, accanto a nuovi inviati che arricchiranno ulteriormente la squadra. Chi manca all’appello? Ma ovviamente l’iconico Gabibbo, che tornerà più in forma che mai. Infine, a chiusura della puntata ascolteremo la sigla intitolata "Dazi", dedicata alle bizze di Donald Trump.

Striscia la Notizia, il mistero su Fiorello e il Tapiro d’oro

Nel corso della puntata di questa sera verrà svelato anche un mistero che riguarda l’iconico e irriverente Fiorello. Nel corso dell’ultima puntata del suo show La Pennicanza su Rai Radio2, lo showman ha infatti rivelato di aver ricevuto l’ennesimo Tapiro d’oro da Striscia la Notizia (27esimo per essere esatti) per "qualcosa di molto grave". Fiorello non ha però voluto aggiungere nessun altro dettaglio, lasciando aleggiare nell’aria questa grande incognita. Per quale gravissimo motivo lo showman avrà ottenuto un altro Tapiro d’oro? Lo scopriremo proprio stasera.

