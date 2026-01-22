Striscia la Notizia 2026, formula stravolta e ospiti esagerati: da De Filippi a Fiorello, cosa vedremo stasera
Il tg satirico del Biscione è pronto a debuttare in prima serata con gli storici conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: ecco nel dettaglio ciò che vedremo.
Grande ritorno per Striscia la Notizia – La voce della presenza che proprio questa sera, giovedì 22 gennaio 2026, debutterà in prima serata su Canale 5. L’iconico tg satirico di Antonio Ricci tenta il colpaccio con una nuova formula in onda per ben cinque puntate, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, con tutti gli ingredienti che hanno sempre fatto di questo programma un cult Mediaset. Tra satira, inchieste, veline e ospiti Vip, ecco le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Canale 5.
Striscia la Notizia, gli ospiti Vip di stasera (22 gennaio) e cosa vedremo
A partire da stasera, alle redini di Striscia la Notizia ritroveremo gli storici conduttori Greggio e Iacchetti che, in uno studio completamente rinnovato, verranno accompagnati da ben sei Veline: Nausica Marasca, Alessia Anzioli, Ginevra Festa, Lavinia Circeo, Lara Granata e Virginia Stablum. Tra le novità maggiori di questa nuova formula troveremo la band diretta dal maestro Demo Morselli che suonerà dal vivo e la presenza di grandi ospiti vip.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
In questa prima puntata, Striscia la Notizia ospiterà in via eccezionale la queen Maria De Filippi affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, che si cimenteranno negli inediti ruoli di inviati del tg satirico. In particolare, l’attesissimo terzetto dovrà riuscire a consegnare l’iconica "merdina" di Striscia a chi parcheggia indebitamente l’auto nel posto riservato alle persone disabili. Ma ovviamente non finisce qui, perché in studio ci saranno anche la criminologa Roberta Bruzzone e il campione del mondo Alessandro Del Piero.
In questa nuova versione del tg torneranno anche gli amatissimi inviati: Jimmy Ghione, Luca Abete, Rajae Bezzaz, Moreno Morello, Dario Ballantini, Antonio Casanova, Valerio Staffelli, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Michele Macrì e Francesco Mazza. Immancabili che le rubriche di satiriche di Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo, accanto a nuovi inviati che arricchiranno ulteriormente la squadra. Chi manca all’appello? Ma ovviamente l’iconico Gabibbo, che tornerà più in forma che mai. Infine, a chiusura della puntata ascolteremo la sigla intitolata "Dazi", dedicata alle bizze di Donald Trump.
Striscia la Notizia, il mistero su Fiorello e il Tapiro d’oro
Nel corso della puntata di questa sera verrà svelato anche un mistero che riguarda l’iconico e irriverente Fiorello. Nel corso dell’ultima puntata del suo show La Pennicanza su Rai Radio2, lo showman ha infatti rivelato di aver ricevuto l’ennesimo Tapiro d’oro da Striscia la Notizia (27esimo per essere esatti) per "qualcosa di molto grave". Fiorello non ha però voluto aggiungere nessun altro dettaglio, lasciando aleggiare nell’aria questa grande incognita. Per quale gravissimo motivo lo showman avrà ottenuto un altro Tapiro d’oro? Lo scopriremo proprio stasera.
Potrebbe interessarti anche
Striscia la notizia, colpaccio Maria De Filippi: cosa farà nel nuovo Tg satirico in prima serata
La regina di Mediaset accetta una sfida inattesa e decide di mettersi in gioco nel t...
Vittorio Brumotti 'tradisce' Striscia la Notizia, nuovo lavoro in TV: chi l’ha arruolato (e cosa farà)
Lo storico inviato in bicicletta passa a un'altra rete, ma non smette di fare i suoi...
Striscia la Notizia, è già allarme: perché rischia un debutto disastroso (per colpa di Raoul Bova)
Il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornerà i...
Fiorello nel mirino di Striscia, Tapiro e stoccata al veleno: “Abbiamo fatto qualcosa di molto grave…”
Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha chiamato il Papa per avere...
Striscia la Notizia ha (finalmente) una data di inizio: quando riparte, chi lo conduce e la grande novità
Dopo mesi di indiscrezioni e dopo i drastici ascolti, il tg satirico torna con un’ed...
Striscia la Notizia da gennaio in prima serata: il grande ritorno con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti
È ufficiale: il tg satirico del Biscione tornerà nel nuovo anno con cinque puntate s...
Affari Tuoi, Antonio Ricci riappare con accuse durissime: "Induce al gioco d'azzardo"
L’ideatore di Striscia la Notizia ha parlato del ritorno in tv del tg satirico e si ...
Stasera in tv (22 gennaio), sei Veline e un'ospite speciale per il grande ritorno di Striscia (contro Raoul Bova)
La programmazione di stasera, 22 gennaio 2026: Greggio e Iacchetti dietro il bancone...