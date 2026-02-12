Striscia la Notizia, Tapiro d'oro 'sanremese' a Carlo Conti e Gabibbo aggredito: cosa vedremo stasera Tra musica, satira e servizi d’attualità, la nuova puntata di Striscia la Notizia mescola atmosfera romantica, risate e denunce sociali.

Oggi, giovedì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5, va in onda il quarto appuntamento stagionale con Striscia la Notizia – La voce della presenza. Dopo il calo improvviso d share della scorsa puntata (10.9% di share)Alla guida dello storico tg satirico tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati dalle sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. La puntata respira aria di San Valentino, ma non rinuncia al suo DNA fatto di ironia, musica e inchieste pungenti. Tra grandi ospiti, gag esilaranti e servizi di forte impatto, lo spettacolo promette di essere ricco e sorprendente.

Striscia la Notizia, le anticipazioni della quarta puntata (12 febbraio)

Anche stasera, il cuore di Striscia la Notizia in prime time batte forte grazie a un parterre di ospiti che mescola icone della musica e maestri dell’intrattenimento. Al Bano è protagonista assoluto: racconta curiosi retroscena legati ai celebri Tapiri d’oro ricevuti negli anni e si mette alla prova in sfide canore e fisiche con Greggio e Iacchetti.

Non manca Sabrina Salerno, showgirl iconica degli anni ’80, che riporta in studio le hit che l’hanno consacrata come simbolo pop italiano, coinvolgendo conduttori e Veline in un momento tutto da ballare.

Spazio anche al talento di Francesco Cicchella, che omaggia Michael Jackson con una personale versione di Billie Jean, rivisita le sigle storiche di Striscia e conquista il pubblico con imitazioni irresistibili. A sorprendere è anche Rosaria Rollo, che per una sera abbandona i panni dell’inviata per esibirsi in uno stacchetto coreografico insieme alle Veline. Tra musica dal vivo, sketch e nostalgia, lo spettacolo scorre veloce e coinvolgente.

Tapiro d’oro a Carlo Conti e aggredito il Gabibbo

Accanto all’intrattenimento, Striscia la Notizia conferma il suo impegno sul fronte dell’attualità. Il quarto Tapiro d’oro della stagione viene consegnato a Carlo Conti, intercettato a Sanremo da Valerio Staffelli a pochi giorni di distanza dal via del Festival 2026. Mediaset non ha svelato i motivi del premio assegnato al conduttore toscano, che quasi sicuramente riguarderanno l’ormai immente kermesse musicale che dal 24 febbraio catalizzerà l’attenzione degli italiani. Ma non è tutto: Al Bano veste anche i panni di inviato speciale prestando la sua voce al Gabibbo, impegnato in un servizio sulle storiche battaglie del programma contro l’uso improprio dei parcheggi per disabili e i furbetti dei mezzi pubblici. Le riprese, però, degenerano quando il pupazzone rosso viene aggredito da un ragazzo sorpreso a saltare il tornello della metropolitana.

Tra i servizi più forti, nuovo esperimento sociale di Staffelli sul tema dei maltrattamenti alle donne, mentre Luca Abete indaga su un giro di ricettazione di orologi di lusso rubati. Rajae accende i riflettori sul contrasto tra la Milano blindata per le Olimpiadi e le periferie lasciate in balia della criminalità. Le Olimpiadi tornano anche nell’inchiesta di Moreno Morello sulla progettazione dell’Arena Santa Giulia. Non mancano i contributi di Jimmy Ghione sulla ludopatia, di Massimiliano Dona sui servizi di pronto intervento domestico e di Enrico Lucci, che irrompe al premio "Antenna d’Oro per la tivvù". A completare il quadro, i cartelli di Cristiano Militello, Barbascura X con le stranezze del mondo animale, Dario Ballantini nei panni di Sergio Mattarella e la sigla finale "Dazi", che vede protagoniste le Veline insieme all’immancabile Gabibbo.

