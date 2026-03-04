De Martino cambia rete (ma non c'entra Sanremo): lo show con 'Gerry Scotti' dopo Affari Tuoi Stasera tutto è possibile riparte con oggi 4 marzo. Ospiti Brenda Lodigiani, Lorella Cuccarini e Claudio Lauretta nei panni di Gerry Scotti. Ecco tutte le anticipazioni.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Stasera, mercoledì 4 marzo, alle 21.20 su Rai 2, torna uno degli appuntamenti più attesi del mercoledì sera: Stasera tutto è possibile, il comedy show che da anni fa ridere milioni di italiani con prove assurde, improvvisazioni e una squadra di protagonisti rodata e affiatatissima. Al timone, come da tradizione ormai consolidata, c’è Stefano De Martino, alla sua ottava edizione consecutiva alla guida del programma e fresco di nomina come conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore napoletano, quindi, stasera sarà prima protagonista su Rai 1 in access prime time al timone di Affari Tuoi, per poi cambiare canale e scatenarsi sulla seconda rete insieme a un cast eccezionale e ospiti di livello. Ma per il conduttore potrebbe essere un ritorno dal ‘retrogusto’ amaro. Ecco tutti i dettagli della puntata.

Stasera tutto è possibile, il ritorno di De Martino e i superospiti della prima puntata

La dodicesima stagione di STEP, come viene affettuosamente chiamato il programma dai fan, riparte stasera dall’Auditorium Rai di Napoli con una formula che ha dimostrato di saper funzionare alla grande. Sette puntate in programma, ognuna con un tema diverso, a partire dall’episodio in onda oggi, "Step Back".

Il nucleo storico del cast resta confermato: tornano Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e, in alcune puntate, anche Biagio Izzo. Vincenzo De Lucia, reduce dal bagno di popolarità avuto grazie alla partecipazione a Sanremo 2026, porterà invece le sue imitazioni esilaranti, ma quest’anno si aggiungerà anche la new entry Claudio Lauretta, che farà il suo debutto nella prima puntata impersonando Gerry Scotti, ovvero il grande rivale di De Martino alla guida di La Ruota della Fortuna, il programma che sfida ogni sera Affari Tuoi nella fascia dell’access prime time.

Attesissimi anche gli ospiti della serata inaugurale: Lorella Cuccarini, Peppe Iodice, Brenda Lodigiani e Mariasole Pollio. Insomma, come da tradizione il programma accoglierà settimana dopo settimana comici, attori e volti dello spettacolo pronti a mettersi in gioco e a lasciarsi trascinare dal ritmo imprevedibile delle prove di STEP.

I giochi confermati a Stasera tutto è possibile

Non mancheranno i grandi classici che il pubblico ha imparato ad amare: la Stanza Inclinata con il suo pavimento a 22,5 gradi che mette alla prova equilibrio e improvvisazione, poi "Rubagallina", "Segui il labiale" e "Rumori di mimo". E saranno presenti anche il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte intramontabile del programma. Ma gli autori promettono anche novità e sorprese che verranno svelate nel corso delle serate.

Il futuro (incerto) di De Martino

C’è però un’ombra che aleggia su questa nuova stagione di STEP. Secondo le indiscrezioni che circolano negli ambienti televisivi, il prossimo anno Stefano De Martino potrebbe non tornare alla guida del programma. Il motivo sarebbe legato all’impegno nelle vesti di conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, che toglierebbe all’ex ballerino ogni possibilità di impegnarsi seriamente su due fronti.

Se così fosse, quella di stasera sarebbe l’inizio dell’ultima avventura di De Martino alla guida di Stasera tutto è possibile. Un pensiero che rende questa edizione ancora più speciale. Da seguire con la stessa leggerezza di sempre, certo, ma con un pizzico di nostalgia in più.

