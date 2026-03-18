Stasera tutto è possibile, De Martino nei guai (con Elisabetta Canalis): l’attacco imprevisto delle Iene Dopo le prime due puntate record d’ascolti, stasera 18 marzo STEP torna in onda su Rai 2 ma trova un rivale inatteso: ospiti e anticipazioni

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Stefano De Martino torna protagonista della prima serata di Rai 2 al timone di Stasera Tutto è Possibile. Oggi mercoledì 18 marzo 2026, infatti, va in onda la terza puntata di questa 12esima edizione dell’amatissimo comedy show. Dopo il boom (con tanto di record) dell’esordio e gli ottimi ascolti della scorsa settimana, De Martino e i suoi ‘fedelissimi’ Francesco Paolantoni ed Herbert Ballerina (ma anche Brenda Lodigiani) sono pronti per un’altra serata all’insegna delle risate e della spensieratezza. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata in onda stasera.

Stasera Tutto è Possibile: le anticipazioni e gli ospiti, cosa vedremo stasera

Il ‘crimine’ irrompe a Stasera Tutto è Possibile. Oggi mercoledì 18 marzo 2026, infatti, il comedy show condotto da Stefano De Martino torna in onda con una nuova puntata a tema. A ‘STEP crime’ – il terzo appuntamento della 12esima edizione del programma – Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, ma anche Brenda Lodigiani, alla sua terza presenza consecutiva e ormai ospite fissa dello show, torneranno protagonisti del prime time di Rai 2. Tra gli ospiti anche Rocco Papaleo, Nathalie Guetta, Nicola Nocella e colei che probabilmente sarà la stella della terza puntata di STEP, la showgirl Elisabetta Canalis, in arrivo direttamente dalla California, dove vive.

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Presente anche Claudio Lauretta, che tornerà a interpretare il ‘rivale’ di De Martino negli ascolti tv dell’access, Gerry Scotti. Come da tradizione, STEP andrà in scena dall’Auditorium Rai di Napoli e non mancheranno i giochi più amati dal pubblico: da ‘Step Burger’ ad ‘Alphabody’, da ‘Rubagallina’ a ‘Segui il labiale’ fino alla ‘Stanza inclinata’, vera e propria icona del programma dove vige sempre un’unica regola: divertirsi.

Le Iene all’attacco di De Martino: cosa succede

E a proposito di dati Auditel, dopo il record della première e il 16,7% di share da sogno della seconda puntata, oggi Stasera Tutto è Possibile non avrà vita facile: Rai 1 non si ‘spegnerà’ come in passato e in prima serata andrà in onda l’esordio della quinta stagione della serie Morgane – Detective geniale. Ma non solo. Stavolta anche Mediaset proverà a mettere i bastoni tra le ruote di De Martino con Le Iene, che da questa settimana si sposta al mercoledì sera su Italia 1 proprio per provare a sottrarre quote di pubblico giovane a STEP. Su Canale 5, invece, continua la fiction Vanina.

Quando e dove vedere STEP oggi in tv e streaming (mercoledì 18 marzo 2026)

Condotto da Stefano De Martino, Stasera Tutto è Possibile va in onda stasera in tv su Rai 2. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (dove sono visibili tutti gli episodi) tramite app o sito ufficiale.

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