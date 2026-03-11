Stasera tutto è possibile, De Martino verso un nuovo record con Brenda Lodigiani (dopo bacio e gossip): cosa vedremo Dopo una scoppiettante prima puntata, stasera 11 marzo la squadra di STEP è pronta a tornare con un nuovo appuntamento tutto da ridere: gli ospiti e le anticipazioni.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Tutto pronto per la seconda imperdibile puntata di Stasera tutto è possibile, lo show comico condotto da Stefano De Martino su Rai 2. Il debutto della nuova stagione ha registrato ascolti veramente da record per la seconda rete, con 2 milioni 318mila spettatori e il 16,8% di share. Ma De Martino non si ferma mai e, anche questa sera, mercoledì 11 marzo 2026, cercherà di battere sé stesso con l’aiuto della Rai, ormai totalmente concentrata sul suo conduttore di punta. Pur di elevare sempre di più il suo successo, la rete ammiraglia ha infatti deciso praticamente di ‘spegnere’ Rai 1 proprio quando sul secondo canale va in onda STEP. Questa sera, verrà infatti trasmesso il film Un amore a 5 stelle, che si scontrerà con l’amata fiction Vanina di Canale 5. La Rai, dunque, punterà tutto sul programma di De Martino sperando in risultati simili o superiori alla prima puntata. Vediamo allora tutte le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 2.

Stasera tutto è possibile, ospiti e cosa vedremo stasera (11 marzo 2026)

Squadra che vince non si cambia, ed è proprio per questo che anche nella seconda puntata di Stasera tutto è possibile ad affiancare Stefano De Martino troveremo ancora una volta Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, a cui si aggiungeranno Aurora Leone e Fabio Balsamo dei "The Jackal e Nek. Immancabile poi anche l’imitatore Claudio Lauretta di nuovo nei panni dello zio Gerry Scotti. E dopo una prima puntata che ha visto il chiacchieratissimo bacio tin scena tra Brenda Lodigiani e De Martino, l’attrice comica tornerà anche questa sera, magari con nuovi e sorprendenti colpi di scena, e sicuramente portando sul piccolo schermo la sua consueta ironia. Proprio nei giorni successivi alla prima puntata, inoltre, è venuto fuori il gossip di un presunto flirt tra i due, complice anche una foto apparsa sul web dove commivano insieme sottobraccio. Subito l’indiscrezione ha fatto il giro del web stizzicando la curiosità degli utenti, ma la verità è un’altra. Stefano e Brenda sono solamente ottimi amici, oltre ad essere legati da un ottimo feeling artistico. Niente di più.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il tema della serata sarà "Step Duel" e come sempre i protagonisti si metteranno in gioco all’interno dell’Auditorium Rai di Napoli con giochi, prove, sketch e sfide esilaranti. Da "La Stanza inclinata" passando per "Segui il labiale" e "Stammi dietro dance", fino a "Do re mi fa male", non mancheranno i momenti più iconici del programma. A questo si aggiungerà poi l’immancabile presenza del dj Claudio Cannizzaro e l’intervento del Panda, mascotte del programma. Non manca davvero nulla per dare vita ad una serata all’insegna del divertimento, della risata e della sana leggerezza.

Quando e dove vederlo

La seconda puntata di Stasera è tutto possibile andrà in onda stasera, mercoledì 11 marzo 2026, in prima serata su Rai 2 alle ore 21.20 circa. La puntata, come la precedente, sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. Un appuntamento veramente imperdibile.

Potrebbe interessarti anche