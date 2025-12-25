'Stanotte a Torino’, Alberto Angela svela la sua città del cuore (e Littizzetto torna in Rai): cosa vedremo stasera Stasera - 25 dicembre - Alberto Angela porterà il pubblico di Rai 1 alla scoperta di Torino, la città di suo padre Piero Angela: ecco anticipazioni e ospiti della serata evento a Natale.

Torino è la protagonista dello speciale natalizio di Alberto Angela su Rai 1. Con Stanotte a Torino, il divulgatore accompagna il pubblico in un viaggio notturno tra arte, storia e personaggi simbolo del capoluogo piemontese, valorizzando luoghi iconici e grandi eccellenze italiane. Lo speciale, prodotto da Rai Cultura, va in onda stasera – giovedì 25 dicembre – e promette di unire divulgazione, emozione e ironia, portando i telespettatori alla scoperta della città della Mole sotto una luce nuova e affascinante. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Stanotte a Torino, anticipazioni e ospiti: cosa vedremo stasera su Rai 1

Nel corso della puntata Stanotte a Torino su Rai 1 si alterneranno numerosi ospiti vip: l’ex calciatore Alessandro Del Piero ripercorre il suo legame con la città che ha segnato la sua carriera come giocatore e simbolo della Juventus. mentre Giancarlo Giannini interpreta Fred Buscaglione, a cui Francesco Gabbani rende omaggio con un’esibizione musicale nella Palazzina di Caccia di Stupinigi. Al Museo Nazionale dell’Automobile Alberto Angela incontra l’ex pilota Ferrari Jean Alesi, protagonista di un racconto dedicato alla Formula 1. Le Officine Grandi Riparazioni fanno da cornice alla performance dei Subsonica, mentre spazio allo sport contemporaneo è affidato anche a Daisy Osakue, campionessa del lancio del disco.

Il viaggio prosegue tra i grandi luoghi della città: la Reggia di Venaria Reale, il Museo Egizio con il direttore Christian Greco, i Musei Reali, la Mole Antonelliana e la Basilica di Superga, con il ricordo del Grande Torino. Non manca uno sguardo alla Torino capitale d’Italia e alle sue radici risorgimentali, né al presente fatto di grandi eventi sportivi, come le ATP Finals, ricordate con Evelina Christillin, e di televisione, con un omaggio a Piero Angela, padre del conduttore Alberto Angela ma soprattutto simbolo indimenticabile della divulgazione in Tv. A concludere la serata di Natale su Rai 1, l’augurio del Coro del Teatro Regio.

Il ritorno di Luciana Littizzetto in Rai: Torino raccontata "da casa"

Tra i protagonisti della serata ci sarà anche Luciana Littizzetto, che tornerà per la orima volta in Rai dopo l’addio di un anno e mezzo fa, quando aveva scelto di seguire Fabio Fazio sul Nove con Che tempo che fa. Un rientro che avviene in modo simbolico, nella notte di Natale, e soprattutto nella sua città. In questo speciale, Littizzetto e Alberto Angela condividono per la prima volta lo stesso racconto: Torino non è soltanto il palcoscenico del programma, ma diventa un luogo dell’anima, osservato attraverso due sguardi diversi e complementari. Da una parte la curiosità rigorosa del divulgatore, dall’altra l’ironia affettuosa di chi quella città la vive da sempre. Luciana Littizzetto ha raccontato l’esperienza con entusiasmo, sottolineando il piacere – per lei inusuale – di lavorare "a casa", senza valigie né trasferte. L’incontro con Alberto Angela, avvenuto tra le sale di Palazzo Reale, si è trasformato in un’occasione per riscoprire Torino sotto una luce nuova, intrecciando memoria personale, storia e cultura. Non sono mancate le sue immancabili battute autoironiche, né i riferimenti scherzosi al ritorno in Rai proprio la notte di Natale, commentati con il sorriso anche da Fabio Fazio.

Ecco il recap degli ospiti della puntata:

Luciana Littizzetto – comica, attrice e conduttrice televisiva

– comica, attrice e conduttrice televisiva Alessandro Del Piero – ex calciatore e dirigente sportivo

– ex calciatore e dirigente sportivo Giancarlo Giannini – attore e doppiatore

– attore e doppiatore Francesco Gabbani – cantautore e musicista

– cantautore e musicista Jean Alesi – ex pilota automobilistico di Formula 1

– ex pilota automobilistico di Formula 1 Subsonica – gruppo musicale italiano

– gruppo musicale italiano Daisy Osakue – atleta italiana nel lancio del disco

– atleta italiana nel lancio del disco Christian Greco – egittologo e direttore del Museo Egizio di Torino

– egittologo e direttore del Museo Egizio di Torino Evelina Christillin – dirigente sportiva e manager culturale

– dirigente sportiva e manager culturale Coro del Teatro Regio di Torino – coro lirico stabile del Teatro Regio

Perché Torino è una città speciale per Alberto Angela

Torino occupa un posto particolare nel cuore di Alberto Angela non solo come protagonista del suo nuovo speciale, ma anche per legami profondi con la sua storia familiare e il suo percorso personale. Suo padre Piero Angela e sua madre Margherita erano torinesi, e Alberto ha raccontato più volte come le visite da bambino nella città sabauda gli abbiano lasciato ricordi affettuosi e suggestioni legate alla famiglia e alle atmosfere locali: "Torino mi coccola, mi parla del mio passato" ha detto lo stesso conduttore parlando dell’esperienza di tornare in città per le riprese.

Stanotte a Torino: canale, orario, streaming

Stanotte a Torino si inserisce nel ciclo di speciali di grande successo con cui Alberto Angela racconta città iconiche e luoghi simbolo, dopo appuntamenti dedicati a Roma, Parigi, Milano e Napoli. Questa nuova tappa porta lo sguardo del programma nel cuore del capoluogo piemontese, alternando scenari celebri e spazi meno noti, con l’intento di sorprendere sia il pubblico generalista sia gli stessi torinesi.

Il racconto si snoda tra le piazze più rappresentative della città – da Piazza San Carlo a Piazza Castello, passando per Piazza Carignano – e si addentra nei caffè storici e in alcuni dei luoghi culturali più importanti, come la Mole Antonelliana, il Museo Egizio, il Museo Nazionale del Cinema e il Museo dell’Automobile. Le riprese si sono svolte tra novembre e i primi giorni di dicembre, sfruttando l’atmosfera notturna per restituire un’immagine suggestiva e inedita della città.

Lo speciale va in onda giovedì 25 dicembre in prima serata su Rai 1, alle 21.30, ed è disponibile in streaming su RaiPlay. La sfida televisiva di Alberto Angela sarà principalmente contro Il concerto di Natale condotto da Federica Panicucci e contro la finale de La Corrida di Amadeus sul Nove.

