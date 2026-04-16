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Stanno tutti invitati, Pio e Amedeo arruolano Belen dopo il flop: poi la resa dei conti con Selvaggia Lucarelli

Pio e Amedeo tornano con la puntata finale di Stanno tutti invitati e promettono scintille con gli ospiti: da Belen Rodriguez a Selvaggia Lucarelli passando per Sal Da Vinci e Lino Banfi

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Stanno tutti invitati anticipazioni puntata 16 aprile 2026
Ufficio stampa mediaset

Pio e Amedeo tornano in prima serata su Canale 5 con "Stanno tutti invitati" in onda giovedì 16 aprile 2026, in un appuntamento che promette scintille. Lo show del duo comico, tra satira e provocazione, accoglierà una serie di ospiti molto attesi, tra cui Belen Rodriguez e altri volti noti del mondo dello spettacolo da Sal Da Vinci a Lino Banfi e molti altri chiamati a mettersi in gioco tra ironia e momenti imprevedibili e a riscattare i numeri negativi in termine di odience della scorsa settimana. La presenza di Selvaggia Lucarelli promette scintille.

Stanno tutti invitati, Pio e Amedeo fanno all-in: Da Belen a Sal Da Vinci

A seguito di un debutto fortunato (l 20% di share e 2.6 milioni di spettatori) e una seconda puntata poco convincente, battuta dal debutto di "Uno sbirro in appennino" con Claudio Bisio e calata al 17,1% di share, Pio e Amedeo fanno all-in con la terza e ultimissima puntata dello show giocandosi tutti gli assi nelle maniche. Il duo pugliese vuole riconquistare il pubblico grazie alla presenza in studio di Belén Rodríguez, tra i volti più attesi della serata, insieme a grandi nomi della musica italiana come il fresco vincitore del Festival di Sanremo Sal Da Vinci, i Pooh, Michele Zarrillo e Francesco Renga. Spazio anche alla televisione e alla comicità con la presenza di Lino Banfi (mito del duo comico), mentre a completare il quadro ci sarà Selvaggia Lucarelli, pronta a confrontarsi con il duo dopo le critiche del passato. Un mix di personalità molto diverse tra loro che promette di rendere la puntata vivace e imprevedibile.

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Stanno tutti invitati, Selvaggia Lucarelli ospite dopo la vecchia ruggine

Tra gli ospiti più attesi e discussi della puntata c’è senza alcun dubbio Selvaggia Lucarelli, figura spesso al centro del dibattito mediatico. In passato, la giornalista e opinionista tv non aveva risparmiato pesanti critiche a Pio e Amedeo, ponendoli tra le sue vittime preferite e mettendo in discussione il loro stile e alcune scelte comiche e arrivando a definire i loro show come "lo sdoganamento dell’ignoranza". Proprio per questo, la sua partecipazione allo show rappresenta un elemento di grande interesse. La sua presenza nella terza e ultia puntata dello show del duo comico potrebbe trasformarsi in un confronto diretto, tra ironia e possibili scintille, oppure in un’occasione per ribaltare le precedenti posizioni. In ogni caso, l’intervento della scrittrice aggiunge un ulteriore livello di aspettativa e pepe alla puntata, contribuendo a rendere lo show ancora più imprevedibile.

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