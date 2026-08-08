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Sogno e son desto, Massimo Ranieri contro Paolo Bonolis (con Morgan): cosa succede stasera

Sogno e son desto 2, anticipazioni e ospiti della seconda replica: stasera 8 agosto Massimo Ranieri torna su Rai 1 e sfida Ciao Darwin di Paolo Bonolis.

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Redazione

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Sogno o son desto Massimo Ranieri
RaiPlay

Dopo il consueto appuntamento con L’Eredità Summer, questa sera, sabato 8 agosto 2026, Rai 1 torna a proporre in prima serata Sogno e son desto 2, lo storico spettacolo con protagonista Massimo Ranieri. L’appuntamento è fissato alle 21:30 e rappresenta il secondo speciale in replica di questa estate, dopo la puntata riproposta sabato scorso, 1 agosto.

La prima sfida non aveva sorriso a Rai 1. La replica di Sogno e son desto aveva infatti conquistato 1.098.000 spettatori, pari al 10,8% di share, mentre su Canale 5 Ciao Darwin, anch’esso in replica, aveva raggiunto 1.487.000 spettatori con il 18,5% di share. Lo scorso 30 maggio, invece, la Rai aveva riproposto in replica Tutti i sogni ancora in volo, lo spettacolo televisivo del 2023 in cui il cantautore napoletano era affiancato sul palco da Rocío Muñoz Morales.

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Stasera Ranieri torna quindi in scena con una nuova selezione dello spettacolo, puntando ancora una volta sulla forza delle sue interpretazioni e sulla formula del grande varietà per far compagnia in prima serata al pubblico della prima rete.

Sogno e son desto 2, le anticipazioni della puntata dell’8 agosto 2026

Stasera Sogno e son desto 2 porta nuovamente sul piccolo schermo l’atmosfera del programma che ha unito musica, teatro, racconti, poesia e intrattenimento, con Ranieri assoluto padrone del palco.

La puntata offre anche la possibilità di rivedere alcuni importanti protagonisti della musica e dello spettacolo che hanno condiviso il palco con l’artista napoletano. Tra gli ospiti figurano Gianna Nannini, Toto Cutugno, Andrea Griminelli, Enrico Rava, Stefano Di Battista, Tullio De Piscopo e Tony Esposito, oltre ai momenti di intrattenimento affidati a Max Tortora. Ci sarà anche Morgan, ospite fisso della seconda edizione, con cui Ranieri affronta un genere musicale diverso per ogni puntata, che nell’episodio riproposto stasera sarà la musica rock.

Il filo conduttore resta quello di uno spettacolo capace di alternare grandi canzoni e duetti a racconti personali, momenti teatrali e omaggi ai grandi interpreti della musica italiana. Una formula che permette a Ranieri di mostrare tutte le sfumature della propria carriera, passando con naturalezza dal canto alla recitazione e dal racconto all’intrattenimento.

Massimo Ranieri, dalla televisione ai concerti

La presenza televisiva di queste settimane si accompagna inoltre a un’intensa attività dal vivo. Massimo Ranieri è infatti impegnato in tutta Italia con il suo spettacolo "Tutti i sogni ancora in volo", un viaggio attraverso oltre cinquant’anni di carriera che intreccia musica, teatro e racconto. Il prossimo appuntamento in Sardegna è previsto per mercoledì 12 agosto alle 21:30 all’Arena del Mare di Piazza Cossiga, sul lungomare di Golfo Aranci. Sul palco Ranieri ripercorrerà alcuni dei brani più importanti della sua carriera, accompagnato da una band di musicisti e polistrumentisti di grande esperienza.

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