'Uno sbirro in Appennino' con Claudio Bisio: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi Su Rai 1 debutta proprio questa sera una nuova e imperdibile fiction con protagonista il commissario Vasco Benassi: ecco qualche dettaglio di ciò che vedremo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Tutto pronto per il grande debutto di Uno sbirro in Appennino, la nuova fiction Rai con Claudio Bisio in onda proprio da stasera, giovedì 9 aprile 2026. Ancora una volta la rete ammiraglia ha deciso di puntare su storie radicate nel territorio e personaggi imperfetti ma profondamente umani. Tra misteri da risolvere, legami familiari e conti in sospeso con il passato, ciò che vedremo sarà un coinvolgente mix tra giallo, suspence, mistero, dramma e introspezione, che si svilupperà in uno scenario naturale tutto da scoprire. Inoltre, come accade per le fiction importanti, il game show Affari Tuoi per l’occasione chiuderà un po’ prima del solito, lasciando il giusto spazio a questo grande debutto. Ecco qualche anticipazione in più di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1.

Uno sbirro in Appennino, cosa vedremo da stasera: anticipazioni

In Uno sbirro in Appennino, Claudio Bisio interpreta Vasco Benassi, commissario brillante ma irrequieto che, dopo un errore professionale, viene "punito" con un trasferimento nel suo paese natale, il piccolo e isolato borgo di Muntagò nel cuore dell’Appennino bolognese. Tra indagini che smascherano i lati oscuri di una comunità solo in apparenza tranquilla, Benassi si ritrova a fare i conti con il passato: la famiglia, i legami mai davvero chiusi e un amore rimasto sospeso nel tempo, quello per Nicole Poli (Valentina Lodovini) grande amore platonico di gioventù, nonché prima sindaca donna di Bologna.

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Accanto a Vasco Benassi si muove poi un microcosmo umano fatto di affetti e tensioni: la cugina Gaetana (Elisa D’Eusanio), ispettrice del commissariato di Muntagò, che prova a ricucire i rapporti familiari, e il marito Bruno (Ivan Zerbinati), rivale di sempre in amore. A questi personaggi si aggiunge anche una squadra di poliziotti eterogenea, tra cui spicca il giovane Fosco (Michele Savoia) che decide di seguire Benassi in Appennino vedendo in lui una guida. Ma, in tutto questo, è l’arrivo della determinata e giovane agente Amaranta (Chiara Celotto) a cambiare davvero gli equilibri: tra lei e il commissario nasce un legame complesso, quasi tra padre e figlia, che diventa il cuore emotivo della serie. Al cast di personaggi iconici, si aggiungono poi anche Macchio (Jacopo Dei), figlio di Gaetana e Bruno, e Magico (Lorenzo Minutillo), figlio della sindaca Nicole. Tra casi da risolvere, nuove generazioni alle prese con sentimenti e gelosie e un territorio che diventa protagonista, la serie non potrà che conquistare il pubblico.

Uno sbirro in Appennino, quante puntate sono

La nuova serie Uno sbirro in Appennino andrà in onda su Rai 1, dalle ore 21.30 circa, per quattro prime serate:

Primo episodio – giovedì 9 aprile

Secondo episodio – giovedì 16 aprile

Terzo episodio – giovedì 23 aprile

Quarto episodio – giovedì 30 aprile

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