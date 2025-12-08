Sandokan, svolta (doppia) nella serie Tv Rai: il pirata scappa con Marianna e Can Yaman torna nel 2027 Le anticipazioni della seconda puntata della serie Tv Sandokan dell’8 dicembre: trama, colpi di scena e cosa aspettarsi dai nuovi episodi in onda stasera su Rai 1.

La serie-evento Sandokan torna oggi, 8 dicembre 2025, con una seconda puntata attesissima dopo il successo del debutto. La nuova versione televisiva della Tigre della Malesia continua a conquistare il pubblico grazie a un mix di avventura, sentimento e riflessione storica. Con Can Yaman nei panni del leggendario pirata, la fiction entra ora nella parte più intensa del racconto, dove azione, politica e scelte morali si intrecciano dando vita a una storia che cambia il destino di tutti i protagonisti. Ecco le anticipazioni della seconda puntata di Sandokan, in onda stasera su Rai 1.

Anticipazioni Sandokan, seconda puntata dell’8 dicembre: cosa succede questa sera

La seconda puntata di Sandokan porta la storia al punto di svolta che ridefinisce la guerra contro gli inglesi e il percorso personale di Marianna. La serata si apre con il pirata determinato a colpire uno dei centri più strategici del potere coloniale: le miniere legate al Sultano, fondamentali per gli interessi economici britannici. L’attacco, inizialmente concepito come una manovra tattica, si trasforma presto in una sfida diretta contro l’autorità della Corona, svelando le condizioni disumane in cui vivono i lavoratori locali e la ferocia con cui viene mantenuto l’ordine.

Mentre Sandokan avanza, il perfido Lord Brooke (Ed Westwick) intensifica la sua caccia in modo ossessivo. La sua missione non è più solo politica: è personale. Al suo fianco il sergente Murray, sempre più diviso tra il dovere e la crescente consapevolezza delle ingiustizie perpetrate dall’Impero che serve.

Dal canto suo Marianna vive la trasformazione più profonda. Costretta a seguire la ciurma della Tigre della Malesia, si ritrova per la prima volta davanti alla realtà dell’occupazione britannica: villaggi piegati dalla miseria, popolazioni costrette a obbedire, e una verità che ribalta tutto ciò che credeva di sapere. È in questo scenario che il suo sguardo su Sandokan cambia radicalmente: non più un pirata da temere, ma un leader capace di incarnare la volontà di un popolo oppresso.

Il secondo episodio della serata conduce la storia a Singapore, una città-porto cosmopolita dove Sandokan cerca rifugio. La grande festa del Capodanno Lunarepermette a Marianna di scoprire un lato più intimo e autentico dell’uomo che la sta guidando verso una nuova consapevolezza. Ma la tregua è destinata a durare poco: Brooke è alle porte e ogni vicolo della città può trasformarsi in un campo di caccia. A rimescolare le carte arriva un intervento inatteso del Sultano, che riscrive alleanze e apre a nuovi scenari per la seconda metà della serie.

Il calendario della serie Tv su Rai 1 e quando finisce

Quello in onda stasera sarà il secondo appuntamento con la serie Tv Sandokan, che si svilupperò nell’arco di quattro puntate. Ecco il calendario completo della serie e la data di messa in onda del finale di stagione:

Prima puntata : lunedì 1 dicembre 2025

: lunedì 1 dicembre 2025 Seconda puntata : lunedì 8 dicembre 2025

: lunedì 8 dicembre 2025 Terza puntata: lunedì 15 dicembre 2025

lunedì 15 dicembre 2025 Quarta puntata: lunedì 22 dicembre 2025

Sandokan, la seconda stagione ci sarà

Il debutto monstre con 6,2 milioni di spettatori e il 33% di share ha confermato l’interesse del pubblico per la serie Tv Sandokan, che avrà certamente un seguito. Proprio nelle ultime ore, infatti, è filtrata la notizia della conferma ufficiale della seconda stagione, che a quanto pare è già in fase di sviluppo. Il secondo ciclo di episodio della fiction ispirata ai racconti di Salgari sarà girata tra la primavera e l’estate 2026, con messa in onda su Rai 1 a inizio 2027. Can Yaman, proprio nell’ottica della seconda stagione, in un’intervista recente ha scherzato su quello che sarà il suo ruolo:

Io ho lavorato tanto, tantissimo per fare Sandokan… Nella seconda stagione voglio fare Janez, perché é molto più divertente!

Sandokan stasera in tv: orario e dove vedere la seconda puntata dell’8 dicembre

La seconda puntata di Sandokan va in onda stasera, lunedì 8 dicembre 2025, alle 21:30 su Rai 1. L’appuntamento è disponibile anche in streaming su RaiPlay, dove è possibile seguire la diretta o recuperare gli episodi on demand.

