'Se fossi te', la fiction con Laura Chiatti e Marco Bocci: anticipazioni, quante puntate, quando finisce

Stasera 28 dicembre su Rai 1 debutta la miniserie di Rai 1 che racconta un Natale diverso con Laura Chiatti e Marco Bocci: ecco le anticipazioni

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Una favola moderna, ambientata sotto le luci del Natale, capace di mescolare leggerezza, emozione e riflessione sociale. Se fossi te è la nuova miniserie di Rai 1 in onda in prima visione da stasera, domenica 28 e lunedì 29 dicembre. Protagonisti Laura Chiatti e Marco Bocci, marito e moglie nella vita reale, per la prima volta insieme sul set. Due serate evento che promettono sorrisi, magia e qualche spunto inaspettato sul mondo del lavoro e sulle differenze sociali.

Se fossi te, anticipazioni e trama della fiction

Diretta da Luca Lucini e Simona Ruggeri, Se fossi te racconta una storia apparentemente semplice, arricchita però da un meccanismo narrativo sempre efficace: lo scambio dei corpi. Massimo Mancuso è un operaio vedovo, alle prese con difficoltà economiche, due figli da crescere e un padre malato che vive con lui. La sua quotidianità è fatta di sacrifici e rinunce, in una corsa continua per arrivare a fine mese.

Valentina Sangiorgi, invece, vive dall’altra parte della barricata. È la figlia del fondatore di un’azienda, abita in una casa elegante, ha un marito premuroso e un figlio a cui sembra destinato un futuro senza ostacoli. Due mondi lontanissimi che si sfiorano ogni giorno nello stesso luogo di lavoro, senza mai incontrarsi davvero. L’equilibrio si spezza quando, a ridosso delle feste, Massimo scopre che il figlio Pietro è affetto dalla stessa grave malattia che ha portato via la madre e necessita di un intervento costoso. Contemporaneamente, Valentina deve fare i conti con il malore improvviso del padre e con un’eredità professionale molto più complicata del previsto: i conti dell’azienda sono in rosso e l’unica soluzione sembra essere quella di licenziare.

Laura Chiatti e Marco Bocci insieme nella serie Tv su Rai 1

Lo scontro tra Massimo e Valentina diventa inevitabile. I pregiudizi esplodono, le posizioni si irrigidiscono e, quasi per gioco, entrambi arrivano a desiderare di essere nei panni dell’altro. Il desiderio si avvera: Massimo si ritrova improvvisamente nel corpo della sua capa, tra abiti eleganti, riunioni e responsabilità schiaccianti; Valentina, invece, deve affrontare una vita fatta di tute da lavoro, fatica fisica e un’umanità calorosa che non aveva mai conosciuto davvero.

Questo scambio diventa l’occasione per guardarsi dentro, comprendere le fragilità altrui e scoprire che dietro ogni ruolo si nascondono paure, solitudini e desideri comuni. Una favola natalizia a lieto fine che, dietro il tono leggero, affronta temi attuali come le disuguaglianze, il patriarcato e le ingiustizie sul lavoro. A rendere speciale la miniserie è anche il debutto sul set della coppia Chiatti-Bocci. Durante la presentazione, Laura Chiatti ha raccontato con ironia: "Marco è stato l’unico attore a darmi un bacio cinematografico. È stato quasi frustrante, perché sul set c’era una professionalità assoluta". Parole seguite da una dichiarazione d’amore sincera: "Non perché sia mio marito, ma Marco è un attore straordinario". Un’intesa che si riflette sullo schermo e rende "Se fossi te" un appuntamento imperdibile del Natale Rai.

Se fossi te, serie Tv: quante puntate sono e quando finisce

La fiction Se fossi te va in onda su Rai 1 in due puntate, embtrambe con inizio fissato alle ore 21:30. Ecco il calendario:

  • prima puntata: domenica 28 dicembre
  • seconda puntata: lunedì 29 dicembre

Guida TV

Programmi

