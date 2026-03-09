Scherzi a parte, Max Gusti mette nei guai l’ex fidanzata Selvaggia Lucarelli (c’è anche Samira Lui): cosa vedremo stasera Tutto pronto per la seconda puntata dell’irriverente show comico: chi saranno i volti noti protagonisti delle beffe degli autori? Anticipazioni.

Dopo l’inaspettato successo della prima puntata, che ha registrato un buon 26% di share, Max Giusti è pronto a tornare in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata di Scherzi a parte. Anche questa sera, lunedì 9 marzo 2026, verranno mostrati gli scherzi fatti ad alcuni volti noti e la loro esilarante reazione, il tutto accompagnato dall’innata ironia del conduttore, momenti di intrattenimento e sketch originali che coinvolgeranno anche gli ospiti in studio. Ecco tutte le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Canale 5.

Scherzi a parte, gli ospiti della seconda puntata: cosa vedremo

Gli autori del programma non si sono per nulla risparmiati, e anche questa sera avremo modo di vedere gli assurdi scherzi che si sono inventati ai danni di alcuni volti noti. Chi saranno le vittime di questa seconda puntata? In studio, pronti a rivivere le beffe di Scherzi a parte, ci saranno la giornalista (e opinionista del GFVip 2026) Selvaggia Lucarelli, il cantante Ermal Meta, il medico Matteo Bassetti, la stella de La Ruota della Fortuna Samira Lui, l’attore Claudio Amendola e il conduttore Filippo Bisciglia.

Non rimane che scoprire cosa si saranno inventati gli autori per mettere alla prova la loro pazienza. L’appuntamento è dunque per questa sera, lunedì 9 marzo, su Canale 5 alle ore 21.30 circa. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Scherzi a parte, Max Gusti mette nei guai l’ex Selvaggia Lucarelli

Tra gli scherzi più attesi di questa sera c’è sicuramente quello fatto a Selvaggia Lucarelli, nota giornalista dalla penna pungente e storica giudice di Ballando con le stelle. Ricordando anche che Max Giusti e la Lucarelli hanno vissuto una storia d’amore di circa 7 anni, dal 1997 al 2004, il conduttore ha deciso di ‘mettere nei guai’ la sua ex con uno scherzo davvero imperdibile, grazie anche alla complicità del nuovo compagno Lorenzo Biagiarelli.

Negli ultimi giorni, alcuni utenti del web hanno iniziato a ipotizzare che lo scherzo a Selvaggia Lucarelli fosse in realtà del tutto finto e calcolato volontariamente con la stessa ‘vittima’ semplicemente per fare show. I volti noti che vengono scelti da Scherzi a parte, in realtà, sono totalmente ignari di ciò che gli sta accadendo, e spesso sono invece le persone attorno a loro ad essere complici affinché tutto possa procedere per il meglio. In questo caso, per smentire le malelingue, Lorenzo Biagiarelli ha deciso di postare sui social proprio gli screen dei messaggi scambiati con la redazione del programma per organizzare lo scherzo senza che Selvaggia lo scoprisse. E ciò che alla fine hanno escogitato lo scopriremo proprio stasera.

