Il Festival è finito, ma la musica di Sanremo continua. Dopo il grande successo della 76ª edizione, Rai 1 riaccende i riflettori con Sanremo Top, lo storico programma dedicato ai protagonisti della kermesse. Il format torna in onda dopo ben 24 anni di assenza, con due appuntamenti speciali previsti sabato 7 e sabato 14 marzo 2026, in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma.

Sanremo Top, anticipazioni e ospiti della prima puntata (7 marzo)

Alla conduzione ci sarà ancora Carlo Conti , protagonista assoluto di questa edizione del Festival che ha registrato risultati molto solidi in termini di ascolti. Sanremo 2026, infatti, ha ottenuto una media del 62% di share , collocandosi tra le edizioni più seguite degli ultimi anni e confermando il grande legame tra il pubblico italiano e il programma.

Sanremo Top rappresenta una sorta di "coda" del Festival, un momento televisivo in cui si torna a parlare delle canzoni in gara, ma con uno sguardo diverso: quello delle classifiche di vendita e della diffusione radiofonica. Un modo per capire quali brani stanno davvero conquistando il pubblico dopo la fine della gara.

Anticipazioni Sanremo Top: i Big tornano sul palco e arrivano le classifiche

Le due serate speciali riporteranno in scena i protagonisti della gara dell’Ariston. In totale saranno 30 Big, divisi equamente nei due appuntamenti: 15 artisti si esibiranno nella puntata del 7 marzo, mentre gli altri 15 saliranno sul palco sabato 14 marzo. Ogni cantante interpreterà nuovamente il brano presentato al Festival, offrendo al pubblico una nuova occasione per riascoltare le canzoni che hanno segnato l’edizione 2026. Accanto ai Big ci saranno anche i due finalisti della categoria Nuove Proposte, pronti a riproporre i loro brani.

Ma il cuore del programma saranno le classifiche musicali. Durante le serate verranno analizzati e commentati i dati delle chart FIMI e dell’EarOne Airplay Radio, che misurano rispettivamente le vendite e i passaggi radiofonici dei brani. In questo modo si potrà capire quali canzoni stanno davvero dominando il mercato musicale nelle settimane successive al Festival. Non mancheranno anche momenti dedicati alle certificazioni discografiche, con la consegna dei primi Dischi d’Oro e di Platino ottenuti in tempi record da alcuni brani sanremesi.

Il cast dello show e il successo del Sanremo di Carlo Conti

Accanto a Carlo Conti torneranno molti dei volti che hanno accompagnato il pubblico durante la settimana sanremese. Tra i protagonisti ci saranno Nicola Savino, Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Gianluca Gazzoli, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi, pronti a commentare i risultati delle classifiche e a condividere curiosità e aneddoti legati alla manifestazione.

A rendere ancora più vivace lo spettacolo ci penserà Nino Frassica, che porterà sul palco la sua ironia inconfondibile, provando a ricreare l’atmosfera surreale del suo celebre "FestiVallo". Il ritorno di Sanremo Top rappresenta anche un omaggio alla tradizione televisiva legata al Festival e, in particolare, all’eredità di Pippo Baudo, a cui l’edizione 2026 è stata dedicata. Il successo di ascolti ottenuto quest’anno dimostra come il Festival sia ancora un evento centrale della televisione italiana. Con risultati superiori ad alcune edizioni del passato e in linea con le migliori performance recenti, il Sanremo guidato da Carlo Conti si conferma un vero e proprio successo.

Sanremo Top, chi canta stasera: la scaletta

Al momento, la Rai non ha ancora ufficializzato i nomi e la scaletta ufficiale dei cantanti che parteciperanno alla prima puntata di Sanremo Top.

Questa la la classifica di Sanremo 2026, dopo la finalissima, è la seguente:

Sal Da Vinci – Per sempre sì; Sayf – Tu mi piaci; Ditonellapiaga – Che fastidio!; Arisa – Magica favola; Fedez e Masini – Male necessario; Nayt – Prima che; Fulminacci – Stupida Fortuna; Ermal Meta – Stella Stellina; Serena Brancale – Qui con me; Tommaso Paradiso – I romantici; LDA e AKA 7even – Poesie clandestine; Luchè – Labirinto; Bambole di pezza – Resta con me; Levante – Sei tu; J-Ax – Italia Starter Pack; Tredici Pietro – Uomo che cade; Samurai Jay – Ossessione; Raf – Ora e per sempre; Malika Ayane – Animali notturni; Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare; Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta; Michele Bravi – Prima o poi; Francesco Renga – Il meglio di me; Patty Pravo – Opera; Chiello – Ti penso sempre; Elettra Lamborghini – Voilà; Dargen D’Amico – AI AI; Leo Gassmann – Naturale; Mara Sattei – Le cose che non sai di me; Eddie Brock – Avvoltoi.

Nel corso delle sue serate ci sarà spazio anche per rivedere Nicolò Filippucci, vincitore tra le Nuove Proposte con la canzone Laguna, e Angelica Bove, con Mattone.

