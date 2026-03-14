Sanremo Top, la festa d’addio di Carlo Conti al Festival: chi canta stasera, scaletta e il caso Sal Da Vinci Sabato 14 marzo su Rai 1 l’ultimo appuntamento con Sanremo Top: Carlo Conti torna in diretta con i Big del Festival, il ritorno di Sal Da Vinci

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Dopo il buon debutto della premiere, Sanremo Top torna su Rai 1 con il suo secondo e ultimo appuntamento. Il programma condotto da Carlo Conti andrà in onda stasera, sabato 14 marzo alle 21.30 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, proseguendo il viaggio tra le canzoni e i protagonisti dell’ultima edizione del Festival.

Sanremo Top, le anticipazioni di stasera 14 marzo

La prima puntata ha registrato circa il 20% di share, confermando l’interesse del pubblico per lo spin off dedicato alla kermesse. L’obiettivo dello show è quello di ripercorrere i momenti più significativi del Festival, riportando sul palco gli artisti e raccontando curiosità e retroscena che hanno caratterizzato l’edizione 2026.

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Durante la serata torneranno infatti alcuni dei Big in gara e uno dei finalisti delle Nuove Proposte, che eseguiranno nuovamente il brano presentato sul palco dell’Ariston. Un’occasione per riascoltare le canzoni più amate e capire quali stanno conquistando davvero pubblico e radio.

Sanremo Top, chi canta stasera e scaletta

Dopo il primo blocco di 15 big che si esibito la scorsa settimana, stasera a Sanremo Top saliranno sul palco i seguenti artisti:

Serena Brancale

Leo Gassmann

Sayf

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Nayt

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Mara Sattei

Dargen D’Amico

Eddie Brock

Patty Pravo

Angelica Bove

Il ritorno di Sal Da Vinci e il concorto su Canale 5

Tra i momenti più attesi della puntata ci sarà anche il ritorno di Sal Da Vinci, vincitore dell’ultima edizione del Festival con il brano Per sempre sì. L’artista napoletano, che rappresenterà l’Italia a Eurovision 2026 in programma dal 12 al 16 maggio in Austria, si era già esibito nella puntata della scorsa settimana, ma durante la diretta Carlo Conti gli ha chiesto di tornare anche nell’ultimo appuntamento per celebrare la vittoria. Inoltre, nella serata odierna Da Vinci sarà protagonista di un curioso ‘sdoppiamento’ televisivo. Su Canale 5, infatti, al posto di C’è posta per te (che ha chiuso i battenti la scorsa settimana) sarà trasmesso in prima serata "Sal da Vinci – Stasera che sera! Special Edition", la replica del concerto registrato lo scorso settembre a Piazza del Plebiscito. Una curisiotà che non ha mancato di creare qualche polemica e sottolineata dallo stesso Carlo Conti, che ieri ha lanciato una piccola frecciata a Mediaset e a Sal Da Vinci.

Le classifiche dei cantanti del Festival 2026

La serata di Sanremo Top sarà anche l’occasione per fare il punto sul successo delle canzoni di Sanremo fuori dal Festival. Durante il programma verranno infatti svelate e commentate le classifiche FIMI e EarOne Airplay Radio, che mostrano quali brani stanno dominando le vendite e la programmazione radiofonica.

"Sanremo Top" nasce proprio con l’intento di raccontare l’impatto del Festival oltre la settimana della gara. L’edizione 2026, del resto, ha ottenuto risultati notevoli: è stata la quarta migliore degli ultimi trent’anni per ascolti, con una media televisiva del 63% di share e un picco dell’82% nella serata finale.

Sanremo Top, gli spiti della puntata del 14 marzo

Accanto alle esibizioni dei cantanti, lo show proporrà commenti, aneddoti e momenti di intrattenimento con alcuni volti che hanno accompagnato Carlo Conti durante il Festival. Tra i protagonisti della serata ci saranno:

Nicola Savino

Manola Moslehi

Carolina Rey

Ema Stokholma

Gianluca Gazzoli

Daniele Battaglia

Enrico Cremonesi

Sal Da Vinci

A rendere l’atmosfera ancora più imprevedibile ci penserà Nino Frassica, pronto a portare sul palco il suo inconfondibile humor con il suo personale "FestiVallo". La regia dello show è affidata a Maurizio Pagnussat, mentre tra gli autori figurano lo stesso Carlo Conti insieme a Mario D’Amico, Emanuele Giovannini, Lavinia Iannarilli, Ivana Sabatini, Walter Santillo e Leopoldo Siano.

Un ultimo appuntamento che chiude idealmente il percorso di Sanremo 2026, celebrando le canzoni e i protagonisti che hanno segnato una delle edizioni più seguite degli ultimi anni. Non mancherà neppure una curiosa sfida televisiva: lo show di Rai 1 andrà infatti in onda contro il concerto (in replica)di Sal Da Vinci trasmesso su Canale 5.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:30

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