Sanremo Giovani 2025, da stasera tre sfide attesissime: concorrenti, eliminatorie, giuria, anticipazioni Tutto pronto per lo show che accompagna giovani artisti verso il prossimo Festival di Sanremo 2026: ecco nel dettaglio ciò che vedremo su Rai 2.

Questa sera, martedì 11 novembre 2025, andrà in onda in seconda serata su Rai 2 la prima puntata di Sanremo Giovani, la vetrina musicale condotta da Gianluca Gazzoli affiancato dal direttore artistico Carlo Conti, che darà ad alcuni giovani artisti la possibilità di conquistare la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo 2026. Ciò che vedremo saranno cinque serate dedicate alle nuove promesse della musica italiana che si esibiranno davanti a una giuria di esperti alla conquista di un posto in gara nella kermesse musicale più amata e seguita di sempre: ecco nel dettaglio ciò che vedremo da stasera in tv su Rai 2.

Anticipazioni Sanremo Giovani 2025: concorrenti, sfide e giuria

Il regolamento di Sanremo Giovani 2025 prevede, a partire da questa sera fino a martedì 2 dicembre, quattro puntate eliminatorie, ciascuna con tre sfide tra coppie di concorrenti. I giovani che parteciperanno saranno in tutto 24 e questa sera avremo modo di assistere alle esibizioni e alle sfide tra i primi 6 concorrenti:

Antonia

cmqMartina

Josef

La Messa

Renato d’Amico

Xhovana

La giuria che in ogni puntata dovrà valutare le esibizioni dei concorrenti e scegliere chi mandare avanti sarà composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. A guidare la commissione musicale ritroveremo invece il direttore artistico Carlo Conti affiancato dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo.

Ad accompagnare i ragazzi in questo percorso in vesti di ‘fratello maggiore’ e a condurre le diverse serate della gara troveremo lo speaker radiofonico Gianluca Gazzoli, accompagnato dall’immancabile Carlo Conti.

Sanremo Giovani 2025, semifinale e finale: cosa vedremo

Dopo le quattro puntate eliminatorie, assisteremo alla semifinale del 9 dicembre che vedrà i 12 ragazzi arrivato fino a qui esibirsi nuovamente. Solo 6 di loro arriveranno poi al gran finale di Sarà Sanremo che verrà trasmesso in diretta il 14 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo. Nella puntata finale, i 6 protagonisti si si contenderanno due posti per il Festival di Sanremo 2026 per la categoria Nuove Proposte. Ma a completare la gara della Nuove Proposte si aggiungeranno poi due artisti provenienti da Area Sanremo, scelti dalla stessa Commissione.

Quando e dove vederlo

La prima puntata di Sanremo Giovani andrà in onda questa sera, martedì 11 novembre 2025, in seconda serata su Rai 2 alle ore 23.25 circa, e sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. Ogni puntata sarà trasmessa anche in simulcast su Rai Radio2, con la conduzione radiofonica di Julian Borghesan, Manila Nazzaro e Giorgiana Cristalli. Un appuntamento veramente imperdibile.

