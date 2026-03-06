San Marino Song Contest 2026, anticipazioni e dove vedere i 3 big italiani (ma c'è anche Malgioglio). Chi va all’Eurovision
Tutto pronto per la serata finale che decreterà il rappresentante della Serenissima Repubblica di San Marino: ospiti, giuria e cantanti in gara.
Mentre l’Italia si prepara a sostenere Sal Da Vinci come rappresentante del nostro Paese all’Eurovision Song Contest 2026, la Repubblica di San Marino è pronta a sua volta a decretare la voce che la rappresenterà durante la kermesse. Questa sera, venerdì 6 marzo 2026, andrà in onda la super finale del San Marino Song Contest 2026, condotta da Simona Ventura con una giuria d’eccezione e ben 20 cantanti in gara: ecco tutti i dettagli e dove seguire la diretta.
Cosa vedremo al San Marino Song Contest: ospiti e giuria
Dopo il Festival di Sanremo che ha tenuto col fiato sospeso l’Italia per una settimana, questa sera tocca a San Marino. Oggi 6 marzo infatti la Repubblica del Titano decreterà il suo rappresentante all’Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio. La giuria vedrà la presenza della presidente Federica Gentile, del Direttore Generale Corporate Rai e RTV San Marino Roberto Sergio, del produttore e direttore d’orchestra Beppe D’Onghia, del Direttore Marketing SIAE Mario Andrea Ettorre e del musicista e arrangiatore Massimo Zanotti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Accanto a loro anche una giuria di qualità che vedrà la presenza di tre personaggi molto conosciuti in Italia: Morgan, Iva Zanicchi e Red Ronnie, pronti a commentare le esibizioni e i brani dei finalisti. Nel corso della serata saliranno sul palco anche grandissimi ospiti: Cristiano Malgioglio, Al Bano, Elettra Lamborghini e il cantante estone Tommy Cash, molto conosciuto anche nel nostro Paese per il brano Espresso macchiato con il quale ha partecipato proprio all’ultima edizione dell’Eurovision.
San Marino Son Contest 2026: i 20 cantanti in gara
I finalisti in gara questa sera saranno 20, tra i quali 10 cantanti considerati Big, che hanno potuto partecipare di diritto alla finale, e altri 10 cantanti che hanno invece superato le semifinali condotte da Marco Carrara e Maddalena Corvaglia.
- Andreas Habibi ft. AURA (Emirati Arabi Uniti) – All We Need is Love
- Dolcenera (Italia) – My Love
- Edward Maya ft. William Imola (Romania/Italia) – Balla
- Inis Neziri (Albania) – In My Head
- Kelly Joyce (Francia) – Oh là là
- L’Orchestraccia (Italia) – Cara madre mia
- Molella ft. Maxè (Italia) – Fever
- Paolo Belli (Italia) – Bellissima
- Rosa Chemical (Italia) – Mammamì
- Senhit ft. Boy George (Italia/Inghilterra) – Superstar
- Anna Smith (Svizzera) – Bruised
- Iuna (Italia) – Freedom Calling
- Klem (Italia) – Ok respira
- Luka Basi (Slovenia) – Chicolo
- Magdalena Tul (Polonia) – I’ll Be Around
- Matias Ferreira (Spagna) – Paura
- Maya Azucena (Stati Uniti) – My Sin
- Myky (Italia) – Outta Tune
- Orphy (Repubblica Ceca) – Rise Again
- Pellegrina Pibigas (Italia) – Il giorno che
San Marino Song Contest 2026, dove vederlo in tv
La finale del San Marino Song Contest 2026 di questa sera, venerdì 6 marzo, potrà essere seguita in diretta dalle ore 20.30 circa sul canale San Marino RTV e, sia in diretta streaming che on demand sulla piattaforma Rai Play.
Potrebbe interessarti anche
San Marino Song Contest 2026, tanti italiani tra i finalisti: Dolcenera, Paolo Belli e Rosa Chemical si giocano l'Eurovision
A condurre la finale della gara canora ci sarà Simona Ventura: tanti italiani anche ...
San Marino Song Contest 2026, Paolo Belli si gioca l'Eurovision con 'Bellissima': testo e significato del brano (e cosa c’entra la moglie)
L'ex protagonista di Ballando con le Stelle porta in gara una canzone che parla d'am...
Sal Da Vinci ha detto sì all'Eurovision, ma c'è un problema: la finale coincide con il tour insieme a Fausto Leali
Il giorno del debutto della sua tournée in America è lo stesso della serata finale d...
Benidorm Fest 2026, parte il Sanremo spagnolo (e c'è anche il socio di Elettra Lamborghini): dove vederlo
A partire da oggi martedì 10 febbraio 2026 va in scena il festival musicale iberico:...
Sal Da Vinci, ovazione all’estero dopo Sanremo (e polemiche): ‘Per Sempre Sì’ può davvero vincere Eurovision 2026. Perché
La canzone che ha trionfato al Festival sta riscuotendo sempre più consensi anche al...
Fiorello ‘spinge’ Al Bano verso Sanremo 2027, poi show di Virginia Raffaele con 'Belen': "Amadeus imperfetto o trapassato?"
Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha applaudito l'ennesimo inte...
Sanremo 2027, chi è Fabrizio Ferraguzzo: il feeling (artistico) con De Martino e cosa farà al Festival
Il manager e discografico italiano affiancherà Stefano De Martino a Sanremo 2027 gui...
Fiorello ‘imbarazza’ Signorini a La Pennicanza: “Ecco perché mi chiese scusa”. Il retroscena clamoroso
Nella puntata di oggi de La Pennicanza, in onda su Radio 2, lo showman Rai ha rispol...