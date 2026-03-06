San Marino Song Contest 2026, anticipazioni e dove vedere i 3 big italiani (ma c'è anche Malgioglio). Chi va all’Eurovision Tutto pronto per la serata finale che decreterà il rappresentante della Serenissima Repubblica di San Marino: ospiti, giuria e cantanti in gara.

Mentre l’Italia si prepara a sostenere Sal Da Vinci come rappresentante del nostro Paese all’Eurovision Song Contest 2026, la Repubblica di San Marino è pronta a sua volta a decretare la voce che la rappresenterà durante la kermesse. Questa sera, venerdì 6 marzo 2026, andrà in onda la super finale del San Marino Song Contest 2026, condotta da Simona Ventura con una giuria d’eccezione e ben 20 cantanti in gara: ecco tutti i dettagli e dove seguire la diretta.

Cosa vedremo al San Marino Song Contest: ospiti e giuria

Dopo il Festival di Sanremo che ha tenuto col fiato sospeso l’Italia per una settimana, questa sera tocca a San Marino. Oggi 6 marzo infatti la Repubblica del Titano decreterà il suo rappresentante all’Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio. La giuria vedrà la presenza della presidente Federica Gentile, del Direttore Generale Corporate Rai e RTV San Marino Roberto Sergio, del produttore e direttore d’orchestra Beppe D’Onghia, del Direttore Marketing SIAE Mario Andrea Ettorre e del musicista e arrangiatore Massimo Zanotti.

Accanto a loro anche una giuria di qualità che vedrà la presenza di tre personaggi molto conosciuti in Italia: Morgan, Iva Zanicchi e Red Ronnie, pronti a commentare le esibizioni e i brani dei finalisti. Nel corso della serata saliranno sul palco anche grandissimi ospiti: Cristiano Malgioglio, Al Bano, Elettra Lamborghini e il cantante estone Tommy Cash, molto conosciuto anche nel nostro Paese per il brano Espresso macchiato con il quale ha partecipato proprio all’ultima edizione dell’Eurovision.

San Marino Son Contest 2026: i 20 cantanti in gara

I finalisti in gara questa sera saranno 20, tra i quali 10 cantanti considerati Big, che hanno potuto partecipare di diritto alla finale, e altri 10 cantanti che hanno invece superato le semifinali condotte da Marco Carrara e Maddalena Corvaglia.

Andreas Habibi ft. AURA (Emirati Arabi Uniti) – All We Need is Love

(Emirati Arabi Uniti) – All We Need is Love Dolcenera (Italia) – My Love

(Italia) – My Love Edward Maya ft. William Imola (Romania/Italia) – Balla

(Romania/Italia) – Balla Inis Neziri (Albania) – In My Head

(Albania) – In My Head Kelly Joyce (Francia) – Oh là là

(Francia) – Oh là là L’Orchestraccia (Italia) – Cara madre mia

(Italia) – Cara madre mia Molella ft. Maxè (Italia) – Fever

(Italia) – Fever Paolo Belli (Italia) – Bellissima

(Italia) – Bellissima Rosa Chemical (Italia) – Mammamì

(Italia) – Mammamì Senhit ft. Boy George (Italia/Inghilterra) – Superstar

(Italia/Inghilterra) – Superstar Anna Smith (Svizzera) – Bruised

(Svizzera) – Bruised Iuna (Italia) – Freedom Calling

(Italia) – Freedom Calling Klem (Italia) – Ok respira

(Italia) – Ok respira Luka Basi (Slovenia) – Chicolo

(Slovenia) – Chicolo Magdalena Tul (Polonia) – I’ll Be Around

(Polonia) – I’ll Be Around Matias Ferreira (Spagna) – Paura

(Spagna) – Paura Maya Azucena (Stati Uniti) – My Sin

(Stati Uniti) – My Sin Myky (Italia) – Outta Tune

(Italia) – Outta Tune Orphy (Repubblica Ceca) – Rise Again

(Repubblica Ceca) – Rise Again Pellegrina Pibigas (Italia) – Il giorno che

San Marino Song Contest 2026, dove vederlo in tv

La finale del San Marino Song Contest 2026 di questa sera, venerdì 6 marzo, potrà essere seguita in diretta dalle ore 20.30 circa sul canale San Marino RTV e, sia in diretta streaming che on demand sulla piattaforma Rai Play.

