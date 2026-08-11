Radio Yoga Estate, Noemi torna in Tv dopo il boom al debutto: scaletta, chi canta e cosa vedremo
E' in programma questa sera, martedì 11 agosto 2026, su Italia 1 il secondo con Radio Yoga Estate condotto da Noemi ed Enrico Papi, ecco chi si esibirà sul palco di Piacenza
Gli appuntamenti musicali in Tv, da seguire anche dal vivo per chi ne ha la possibilità, sono una costante del periodo più caldo dell’anno, per questo saranno certamente in tantissimi a voler seguire anche questa sera, martedì 11 agosto 2026, la nuova puntata di "Radio Yoga Estate". A trasmettere l’evento, condotto dall’inedita coppia composta da Enrico Papi e Noemi, sarà Italia 1.
Radio Yoga Estate 2026, anticipazioni e scaletta puntata 11 agosto 2026: cosa vedremo
L’estate volge al termine, ma c’è ancora un appuntamento musicale in palinsesto (si sono conclusi da poco "Battiti Live" targato Canale 5 e "TIM Summer Hits" trasmetto da Rai1), in grado di tenere compagnia a chi vuole ascoltare ancora una volta le canzoni più belle del periodo e rilassarsi davanti alla Tv. Si tratta di Radio Yoga Estate 2026, di cui questa sera, martedì 11 agosto sarà possibile seguire la seconda puntata, con l’auspicio da parte degli organizzatori di replicare gli ottimi risultati ottenuti all’esordio. Una settimana fa, infatti, si è registrato uno share del 7,3% (725.000 spettatori), a conferma di come il pubblico televisivo continui a essere interessato a questo genere di manifestazioni.
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Questa la scaletta prevista per la serata, in programma a Piazza Cavalli a Piacenza:
- The Kolors
- Gabry Ponte
- J-Ax
- Anna Tatangelo
- Clara
- Francesco Renga
- Orietta Berti
- Ermal Meta
- Sangiovanni
- Ernia
- Frah Quintale
- Ditonellapiaga
- Nayt
- Dolcenera
- LDA & Aka 7even
- Nicolò Filippucci
- Cioffi
- Samurai Jay
- Cate Lumina
- Welo
Le kermesse non si concluderà comunque qu, sono stati già infatti registrati altri live che vedremo sempre su Italia 1, in Viale della Vittoria a Reggio Emilia e in Piazza Martini a Carpi., così da chiudere al meglio il mese di agosto, quello che per tradizione associamo a estate e vacanze.
Punto di forza di "Radio Yoga Estate" è la capacità di unire artisti di generi differenti, così da catalizzare l’attenzione di un pubblico ampio e di ogni età. Basti pensare al ritmo di nomi quali J-AX, The Kolors e Gabry Ponte, ma senza dimenticare Anna Tatangelo, una che non ha ancora compiuto i 40 anni, ma che può vantare una carriera lunghissima, iniziata quando era ancora una ragazzina. A loro si aggiungeranno, giusto per fare qualche esempio, alcuni tra gli artisti che si sono fatti apprezzare nell’ultimo Festival di Sanremo, come Ditonellapiaga, Samurai Jay, Ermal Meta e Francesco Renga. Non poteva mancare l’inossidabile Orietta Berti, che sta vivendo una seconda giovinezza sul piano artistico, oltre a chi si è fatto conoscere grazie alla partecipazione ad "Amici", quali Nicolò Filippucci, Sangiovanni, LDA e Cate Lumina. Insomma, ce n’è davvero per tutti, sarà praticamente impossibile annoiarsi.
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