Radio Yoga Estate, la festa d’addio di Noemi: chi canta, scaletta ufficiale e la sfida (segnata) con i Pooh Ultimo appuntamento per lo show musicale di Italia 1: Noemi ed Enrico Papi salutano l’estate da Carpi con una lunga lista di ospiti.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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L’estate televisiva arriva al suo ultimo appuntamento musicale con Radio Yoga Estate. Questa sera, martedì 25 agosto, Italia 1 trasmette la puntata conclusiva dello show itinerante firmato Radio Bruno, con Noemi ed Enrico Papi ancora una volta al timone. Dopo le tappe nelle piazze dell’Emilia-Romagna, il programma si sposta a Carpi per una serata ricca di artisti e tormentoni estivi. Un vero saluto alla stagione, ma anche una serata interessante sul fronte degli ascolti. Sulla stessa fascia oraria, infatti, Rai 3 propone un appuntamento dedicato a un altro nome storico della musica italiana: i Pooh.

Anticipazioni Radio Yoga Estate, stasera l’ultima puntata da Carpi

La quarta puntata di Radio Yoga Estate va in onda questa sera, 25 agosto, alle 21.20 circa su Italia 1 e sarà disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity. La cornice scelta per il gran finale è Piazza dei Martiri a Carpi, dopo il viaggio dello show attraverso alcune delle principali piazze della regione. A guidare la serata ci sono ancora Noemi ed Enrico Papi, una coppia che nel corso delle puntate ha trovato sempre più sintonia. Al loro fianco c’è Enzo Ferrari, speaker di Radio Bruno, chiamato a raccogliere le voci degli artisti e del pubblico.

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Il programma è stato registrato prima dell’incidente che aveva coinvolto Noemi durante un concerto a San Salvo. La cantante, dopo lo stop, è però tornata sul palco ad agosto, riprendendo progressivamente la sua attività live.

La scaletta dell’ultima puntata: tutti gli ospiti

Il finale punta soprattutto sulla musica e mette insieme interpreti molto diversi tra loro, dalle grandi hit del momento ai protagonisti che hanno segnato diverse generazioni. Sul palco di Carpi sono attesi:

Arisa

Baby K

Benji & Fede

Elettra Lamborghini

Fabio Rovazzi

Francesco Gabbani

Fred De Palma

Gaia

Lorenzo Salvetti

Merk & Kremont

Mr. Rain

Nek

Paola Iezzi

Paolo Belli

Plasma

Ricchi e Poveri

Sarah Toscano

Una scaletta pensata per chiudere in grande e accompagnare il pubblico verso la fine dell’estate, alternando pop, dance e grandi classici.

La sfida con i Pooh: una serata particolare per gli ascolti

Il finale di Radio Yoga Estate arriva dopo alcune puntate che hanno ottenuto risultati positivi, creando buone aspettative anche per l’ultimo appuntamento. La concorrenza, almeno sulla carta, non sembra particolarmente aggressiva: Rai 1 propone Lassie torna a casa, mentre Canale 5 trasmette il film Nata per te. Su Rai 3, però, c’è un appuntamento che potrebbe attirare un pubblico completamente diverso: Pooh. Un attimo ancora, il documentario dedicato alla storica band italiana. È proprio qui che si può leggere una piccola sfida musicale a distanza tra due proposte molto differenti.

Da una parte lo show di Italia 1, giovane, estivo e costruito sulle hit; dall’altra il racconto della lunga storia dei Pooh. Un confronto non diretto, ma curioso, che potrebbe rendere ancora più interessante il verdetto degli ascolti di questa ultima serata d’estate. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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