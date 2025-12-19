Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Garlasco in TV, la rivelazione del consulente di Stasi dopo l’udienza (e Sempio festeggia)

Il biologo genetista Ugo Ricci ha discusso i risultati delle analisi dell’incidente probatorio: stasera gli ultimi aggiornamenti a Quarto Grado su Rete 4

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si è aperto un nuovo capitolo nella storia del delitto di Garlasco. Conclusa l’udienza sui risultati dell’incidente probatorio, infatti, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi sta per entrare in una nuova fase che potrebbe riscrivere o meno l’intera vicenda. Gli avvocati di Andrea Sempio hanno festeggiato l’esito della prima udienza chiave, ma il futuro è ancora tutto da definire. Oggi venerdì 19 dicembre 2025 si parlerà degli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, le ultime: le impronte nella villetta e il ‘mistero’ del Dna misto

Nella giornata di ieri si è tenuta la prima udienza chiave per discutere davanti al gip i risultati dell’incidente probatorio e di tutti gli accertamenti effettuati negli ultimi mesi nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. La nuova perizia si è concentrata ovviamente anche e soprattutto sul Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, ritenuto ‘compatibile’ con quello di Andrea Sempio, ma allo stesso tempo ‘incompleto’ in quanto un aplotipo misto e parziale, non in grado di restituire un profilo genetico completo. Stando alle parole del dott. Ugo Ricci (biologo genetista e oggi consulente di Alberto Stasi), però, anche il profilo di Stasi avrebbe dovuto "essere escluso già nel 2014" in quanto "discordante" già dai tracciati elettroforetici. Il pool difensivo di Andrea Sempio, intanto, si ‘gode’ l’udienza di ieri, con l’avvocato Liborio Cataliotti che ieri ha pubblicato un video a cena coi colleghi e con lo stesso Sempio, tutti visibilmente soddisfatti: "Palmegiani, Baldi, Taccia, abbiamo anche lui, il cliente! (Sempio, ndr)".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 19 dicembre 2025 a Quarto Grado si tornerà ovviamente a parlare del delitto di Garlasco e si discuterà su quanto emerso ieri in aula, dove a sorpresa è si è presentato anche Alberto Stasi. Nella puntata di stasera del talk show di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero spazio anche al caso di Angelo Ornato, l’imprenditore scomparso misteriosamente a Palermo nel maggio del 2024. Tra gli ospiti della serata Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 19 dicembre 2025)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

Potrebbe interessarti anche

Chiara Poggi - Andrea Sempio

Garlasco in TV, il mistero del Dna ‘incompleto’ che può scagionare Sempio e la verità sulle impronte

Gli esiti delle nuove analisi sono stati ricondotti al fratello di Chiara Poggi e a ...
Chiara Poggi - Andrea Sempio

Garlasco in TV, la perizia sul Dna di Sempio e la bordata del ministro della Giustizia: “C’è qualcosa di sbagliato”

La compatibilità delle tracce genetiche con la linea paterna di Andrea Sempio cambia...
Quarto Grado 12 dicembre 2025

Garlasco in Tv, si cerca il movente di Alberto Stasi: la difesa di Sempio ha un asso nella manica

Nella puntata di Quarto Grado questa sera - venerdì 12 dicembre - nuovi aggiornament...
Andrea Sempio, caso Garlasco

Garlasco in Tv, Nuzzi si torna sullo scontrino e sulle intercettazioni di Andrea Sempio: cosa diceva

Stasera - 21 novembre - a Quarto Grado si parlerà anche del caso di Liliana Resinovi...
Quarto Grado 5 dicembre 2025

Garlasco in Tv, Nuzzi torna sul DNA e sulle foto di Sempio il giorno del delitto: la svolta è vicina

Nella puntata di Quarto Grado questa sera - venerdì 5 dicembre - si torna sul delitt...
Chiara Poggi - Andrea Sempio

Garlasco, arriva la perizia sul Dna: “Tracce sulle unghie di Chiara Poggi riconducibili ad Andrea Sempio”. Lo scoop al Tg1

Nella giornata di ieri è stato consegnato il documento ufficiale (secretato) con i r...
Chiara Poggi

Garlasco in TV, “Chiara Poggi morta all’istante” e il nuovo orario: la doppia svolta nelle indagini

L’ora del delitto potrebbe essere diversa da quella dichiarata nel 2007, la dinamica...
Andrea Sempio

Garlasco in TV, le intercettazioni (decisive) che scagionarono Sempio. La madre: “Andrea chiese di Chiara”. Cosa non torna

La Procura di Brescia ha chiesto i tabulati dell’ex pm Mario Venditti per ricostruir...
Garlasco, Andrea Sempio a Chi l'ha visto anticipazioni 22 ottobre 2025

Garlasco, il Dna di Sempio sul telecomando e l’ipotesi del punto di contatto: la difesa si prepara

La compatibilità tra l’aplotipo Y sulle unghie di Chiara Poggi e la linea paterna di...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

Denise Albani genetista del Delitto di Garlasco

Denise Albani
Liborio Cataliotti

Liborio Cataliotti
Massimo Lovati

Massimo Lovati
Daniela Ferrari

Daniela Ferrari

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963