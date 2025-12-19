Garlasco in TV, la rivelazione del consulente di Stasi dopo l’udienza (e Sempio festeggia) Il biologo genetista Ugo Ricci ha discusso i risultati delle analisi dell’incidente probatorio: stasera gli ultimi aggiornamenti a Quarto Grado su Rete 4

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si è aperto un nuovo capitolo nella storia del delitto di Garlasco. Conclusa l’udienza sui risultati dell’incidente probatorio, infatti, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi sta per entrare in una nuova fase che potrebbe riscrivere o meno l’intera vicenda. Gli avvocati di Andrea Sempio hanno festeggiato l’esito della prima udienza chiave, ma il futuro è ancora tutto da definire. Oggi venerdì 19 dicembre 2025 si parlerà degli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, le ultime: le impronte nella villetta e il ‘mistero’ del Dna misto

Nella giornata di ieri si è tenuta la prima udienza chiave per discutere davanti al gip i risultati dell’incidente probatorio e di tutti gli accertamenti effettuati negli ultimi mesi nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco. La nuova perizia si è concentrata ovviamente anche e soprattutto sul Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, ritenuto ‘compatibile’ con quello di Andrea Sempio, ma allo stesso tempo ‘incompleto’ in quanto un aplotipo misto e parziale, non in grado di restituire un profilo genetico completo. Stando alle parole del dott. Ugo Ricci (biologo genetista e oggi consulente di Alberto Stasi), però, anche il profilo di Stasi avrebbe dovuto "essere escluso già nel 2014" in quanto "discordante" già dai tracciati elettroforetici. Il pool difensivo di Andrea Sempio, intanto, si ‘gode’ l’udienza di ieri, con l’avvocato Liborio Cataliotti che ieri ha pubblicato un video a cena coi colleghi e con lo stesso Sempio, tutti visibilmente soddisfatti: "Palmegiani, Baldi, Taccia, abbiamo anche lui, il cliente! (Sempio, ndr)".

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 19 dicembre 2025 a Quarto Grado si tornerà ovviamente a parlare del delitto di Garlasco e si discuterà su quanto emerso ieri in aula, dove a sorpresa è si è presentato anche Alberto Stasi. Nella puntata di stasera del talk show di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero spazio anche al caso di Angelo Ornato, l’imprenditore scomparso misteriosamente a Palermo nel maggio del 2024. Tra gli ospiti della serata Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 19 dicembre 2025)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

