Quarto Grado, le anomalie delle indagini su Garlasco nel mirino della Procura: il caso del Dna e tutte le anticipazioni della puntata di stasera
Oggi venerdì 9 ottobre 2026 Gianluigi Nuzzi torna al timone della prima serata di Rete 4: fari puntati sull’omicidio di Chiara Poggi e sul caso Pamela Genini
Quarto Grado torna in onda oggi venerdì 9 ottobre 2026 con una nuova puntata dedicata ai principali casi di cronaca nera che continuano a interrogare l’opinione pubblica. Alla conduzione ci sarà ovviamente Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero, per una serata che si concentrerà soprattutto sugli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco, ma anche sugli ultimi aggiornamenti sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni.
Delitto di Garlasco, le novità dopo la chiusura delle indagini: fari sulle tracce di DNA e sui RIS
Il caso Garlasco sarà il tema centrale della puntata di oggi venerdì 9 ottobre 2026 di Quarto Grado. L’attenzione, infatti, si concentra sulle recenti novità emerse dalla Procura di Pavia alla chiusura delle indagini, che hanno riportato sotto i riflettori alcuni aspetti degli accertamenti scientifici eseguiti nel 2007, dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto riferito dai magistrati pavesi, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non sarebbe stato presente il DNA della giovane vittima. Un elemento che riaccende il dibattito sulle evidenze raccolte durante le prime fasi investigative e sulle modalità con cui vennero effettuati i rilievi dai Ris. Parallelamente a queste ‘anomalie’, proseguono le verifiche sulla posizione di Andrea Sempio, al centro delle nuove indagini.
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Quarto Grado, le anticipazioni di stasera: il caso Pamela Genini
Nel corso della serata spazio anche al caso della profanazione della tomba di Pamela Genini. Restano infatti da chiarire il ruolo di Francesco Dolci e l’identità della persona che, secondo le ricostruzioni investigative, avrebbe perseguitato la giovane prima della sua morte. Un quadro ancora da approfondire, sul quale saranno esaminati gli elementi disponibili e gli interrogativi tuttora irrisolti. A commentare i casi e gli sviluppi delle indagini saranno anche gli ospiti in studio saranno Marzio Capra, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Gianluca Zanella, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi e Paolo Reale. Alla conduzione, ovviamente, Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero.
Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 9 ottobre 2026)
Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.
Guida TV
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15 Ottobre 2026
Ore 14Rai 2
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