Garlasco in TV, le intercettazioni (decisive) che scagionarono Sempio. La madre: “Andrea chiese di Chiara”. Cosa non torna La Procura di Brescia ha chiesto i tabulati dell’ex pm Mario Venditti per ricostruire l’archiviazione: stasera gli ultimi aggiornamenti a Quarto Grado su Rete 4

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il delitto di Garlasco continua a infiammare il dibattito pubblico e, in attesa di nuovi passi avanti nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, negli ultimi giorni è stato soprattutto il caso corruzione a fare discutere. Sotto la lente d’ingrandimento, ovviamente, c’è l’archiviazione delle indagini su Andrea Sempio nel 2017 e quindi il comportamento dell’ex pm Mario Venditti, a cui Giuseppe Sempio avrebbe versato importanti somme di denaro proprio per fare scagionare il figlio. L’ipotesi, però, è che si tratti di una rete di corruzione più ampia, il cosiddetto ‘sistema Pavia’. Oggi venerdì 7 novembre 2025 si parlerà degli ultimi aggiornamenti sul caso anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, le ultime: le intercettazioni dei Sempio e i tabulati di Venditti

Mentre le indagini della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi proseguono speditamente, la maxi-inchiesta parallela aperta dalla Procura di Brescia sul ‘sistema Pavia’ e sulla rete di corruzione che avrebbe portato all’archiviazione delle indagini su Andrea Sempio nel 2017 è entrata nel vivo. Al momento sono indagati sia Mario Venditti che Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, che avrebbe versato 20-30mila all’ex procuratore per fare scagionare il figlio. Come ricostruito da un’inchiesta di Panorama rilanciata da La Verità, al momento l’attenzione sarebbe rivolta proprio a quanto accaduto nel 2017 quando, in maniera quasi paradossale, in soli venti giorni si passò dal quasi-arresto di Sempio all’archiviazione del suo fascicolo. A febbraio 2017, infatti, i magistrati erano pronti a procedere con misure cautelari nei confronti di Andrea Sempio; il 15 marzo arrivò l’archiviazione, tra la sorpresa di tutti gli addetti ai lavori. L’ex pm Venditti è ora indagato per corruzione in atti giudiziari e la Procura di Brescia ha chiesto di acquisire i tabulati telefonici di sedici utenze riconducibili a ex carabinieri della sua squadra e fare luce sulle trascrizioni delle intercettazioni tra Andrea Sempio e i suoi familiari. E a proposito della famiglia Sempio e di intercettazioni, negli ultimi giorni Giallo ha evidenziato un’ulteriore incongruenza. La madre di Andrea, Daniela Ferrari, nel 2022 raccontò a Le Iene (senza sapere di essere registrata) che il figlio le avrebbe telefonato la mattina di quel tragico 13 agosto del 2007 dopo avere visto l’ambulanza davanti a casa Poggi, "pensando che si fosse sentita male Chiara". Peccato che il 37enne vigevanese nel 2008 – come dimostrato dai verbali – dichiarò di non avere mai pensato che qualcosa fosse successo a Chiara Poggi dopo essere passato in via Pascoli a Garlasco.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 7 novembre 2025 anche a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco e degli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi, a partire proprio dalle intercettazioni inedite su cui si sta concentrando la Procura. Nella puntata del talk show di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero spazio anche al caso Liliana Resinovich, con una nuova testimonianza del suo ‘amico speciale’ Claudio Sterpin. Tra gli ospiti della serata Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 7 novembre 2025)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

Potrebbe interessarti anche