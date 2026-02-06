Garlasco in Tv, il giallo dei pc e l’ipotesi dello scontrino falsificato da Andrea Sempio Continuano le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, mentre Massimo Lovati va a processo: stasera gli ultimi aggiornamenti a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Non finiscono i misteri irrisolti nel caso Garlasco. Le indagini della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi proseguono senza sosta ma, dal movente all’arma del delitto fino (ovviamente) al colpevole, tutti i più grandi punti interrogativi restano circondati da dettagli ancora da decifrare. Sotto la lente d’ingrandimento ci sono i pc di Chiara Poggi e di Alberto Stasi, ma si è tornato anche a parlare del celebre scontrino del parcheggio di Andrea Sempio che, stando ad alcune ipotesi, potrebbe essere falso. L’ex avvocato del 37enne vigevanese Massimo Lovati, intanto, andrà a processo. Oggi venerdì 6 febbraio 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, le ultime: lo scontrino di Andrea Sempio è stato falsificato?

Il dibattito intorno al delitto di Garlasco si fa sempre più acceso e a fare discutere, ancora una volta, sono i computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Nonostante la decisione del gip Daniela Garlaschelli (che ha respinto la richiesta di incidente probatorio da parte della difesa di Andrea Sempio), infatti, il contenuto dei pc e le nuove perizie potrebbero ancora ribaltare il corso delle indagini. Negli ultimi giorni, tuttavia, si è tornati a parlare anche del celebre scontrino del parcheggio di Vigevano che Andrea Sempio avrebbe staccato il 13 agosto del 2007, una sorta di alibi (mai considerato tale dai pm) per la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi. Stando ad alcune voci riportate dal settimanale Giallo, nell’ambito investigativo si starebbe facendo strada l’ipotesi che lo scontrino possa essere un falso e/o che il parchimetro sia stato manomesso, dal momento che sarebbe riportato lo stesso identico seriale di un ticket del giorno successivo. Al momento, comunque, si tratta solo di indiscrezioni né confermate né smentite, ma di cui si è parlato anche a Ore 14 con Antonio De Rensis, l’avvocato di Alberto Stasi. E a proposito di avvocati, l’ex legale di Sempio Massimo Lovati andrà a processo per diffamazione aggravata ai danni dello studio Giarda.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 6 febbraio 2026 anche a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Nel corso della puntata di stasera si analizzerà il ruolo che potrebbe recitare il computer di Chiara Poggi, ma anche della scomparsa di Daniela Ruggi, oltre che al caso di Pierina Paganelli e di Patrizia Nettis. Alla conduzione, ovviamente, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero; ospiti della serata Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 6 febbraio 2026)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

Potrebbe interessarti anche