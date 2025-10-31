Garlasco in TV, “Chiara Poggi morta all’istante” e il nuovo orario: la doppia svolta nelle indagini
L’ora del delitto potrebbe essere diversa da quella dichiarata nel 2007, la dinamica potrebbe essere confermata: stasera gli ultimi aggiornamenti a Quarto Grado
Nell’ambito del delitto di Garlasco tutto è tornato in discussione. Mentre prosegue la maxi-inchiesta sul ‘sistema Pavia’ e sull’ipotesi corruzione degli inquirenti, infatti, la Procura di Pavia continua senza sosta le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, dove sembrano non esserci più certezze. L’orario della morte, per esempio, potrebbe essere diverso da quello dichiarato nel 2007; la dinamica, invece, potrebbe essere confermata. Oggi venerdì 31 ottobre 2025 si parlerà degli ultimi aggiornamenti sul caso anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.
Delitto di Garlasco: il nuovo orario dell’omicidio di Chiara Poggi
Se, da un lato, l’inchiesta della Procura di Brescia per corruzione procede a ritmi serrati – con il padre di Andrea Sempio indagato e gli ex legali di Andrea, tra cui Massimo Lovati, convocati come persone informate sui fatti – dall’altro le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi devono ripartire mettendo in dubbio anche le certezze su quanto accaduto in quel tragico 13 agosto del 2007. In attesa dei risultati delle analisi della professoressa Cattaneo, infatti, al centro delle discussioni è tornata l’intera dinamica del delitto di Garlasco. Secondo alcune ipotesi Chiara Poggi sarebbe riuscita a difendersi per un tempo più o meno lungo e l’omicidio sarebbe dunque avvenuto in più fasi. Intervenuto a In Onda, tuttavia, il professor Avato ha negato questo scenario: "Lo sfacelo cranico era ampio. Anche altre perizie hanno confermato un decesso istantaneo: colpita, caduta e morta" ha spiegato l’esperto di medicina legale: "Non ci sono pozze di sangue che facciano pensare a movimenti agonici". Non è da escludere, però, che l’ora dell’omicidio possa essere diversa da quella dichiarata nel 2007: un dettaglio fondamentale, anche perché fu proprio la tempistica a fare crollare l’alibi di Alberto Stasi, condannato in via definitiva.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Quarto Grado, le anticipazioni di stasera
Oggi venerdì 31 ottobre 2025 a Quarto Grado si tornerà ovviamente a parlare del delitto di Garlasco e degli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi, a partire proprio dall’incognita dell’orario dell’omicidio. che sarà al centro della puntata di stasera. Nella puntata del talk show di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero spazio anche al caso Pierina Paganelli, in attesa dei risultati della perizia fonica dell’incidente probatorio (una ricostruzione delle urla di Pierina durante l’aggressione). Tra gli ospiti della serata Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.
Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 31 ottobre 2025)
Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.
Guida TV
-
04 Novembre 2025
La commare seccaRete 4
Potrebbe interessarti anche
Garlasco in TV: il rebus della collana, la ‘vittoria’ di Venditti e la bordata di Raffaele Sollecito
Spunta un dettaglio forse mai analizzato nelle indagini del 2007, annullato il decre...
Delitto Garlasco, l’ombra delle ‘mazzette’ al pm e le intercettazioni dei genitori di Sempio. Le ultime news in tv
Stasera si tornerà a parlare del caso Chiara Poggi e della nuova inchiesta su Mario ...
Garlasco, il nuovo pizzino del padre di Sempio cambia tutto: cosa c'è scritto. Le ultime news dalla Tv
Stasera si tornerà a parlare del caso Chiara Poggi e dell’inchiesta su Mario Venditt...
Garlasco, il terremoto: perquisita casa Sempio e indagato il procuratore che archiviò le indagini. Le ultime news in tv
Giornata critica e forse decisiva per il caso Chiara Poggi: la Procura di Brescia in...
Garlasco, undici impronte che possono riscrivere la storia: c’è la prima data in aula. Le ultime news in tv
Le tracce trovate sulla spazzatura e sulle unghie del pollice di Chiara Poggi al cen...
Garlasco in TV: gli audio manipolati, il mistero di Maurizio e il rebus dei ‘favori’ a Sempio
Stasera Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi tornerà sul caso del delitto di Chiara Poggi...
Delitto Garlasco in Tv, il nuovo rapporto e la teoria choc sul numero di killer: “Mani diverse su Chiara Poggi”
Con la relazione di 300 pagine depositata dal Ris di Cagliari si aprono nuovi scenar...
Delitto Garlasco in TV: spese 'sospette' e la perizia segreta su impronta n.42. La svolta nelle indagini
Il dossier della difesa di Stasi si concentra ora sull’impronta di una scarpa a pall...