Garlasco in TV, “Chiara Poggi morta all’istante” e il nuovo orario: la doppia svolta nelle indagini L’ora del delitto potrebbe essere diversa da quella dichiarata nel 2007, la dinamica potrebbe essere confermata: stasera gli ultimi aggiornamenti a Quarto Grado

Nell’ambito del delitto di Garlasco tutto è tornato in discussione. Mentre prosegue la maxi-inchiesta sul ‘sistema Pavia’ e sull’ipotesi corruzione degli inquirenti, infatti, la Procura di Pavia continua senza sosta le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, dove sembrano non esserci più certezze. L’orario della morte, per esempio, potrebbe essere diverso da quello dichiarato nel 2007; la dinamica, invece, potrebbe essere confermata. Oggi venerdì 31 ottobre 2025 si parlerà degli ultimi aggiornamenti sul caso anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco: il nuovo orario dell’omicidio di Chiara Poggi

Se, da un lato, l’inchiesta della Procura di Brescia per corruzione procede a ritmi serrati – con il padre di Andrea Sempio indagato e gli ex legali di Andrea, tra cui Massimo Lovati, convocati come persone informate sui fatti – dall’altro le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi devono ripartire mettendo in dubbio anche le certezze su quanto accaduto in quel tragico 13 agosto del 2007. In attesa dei risultati delle analisi della professoressa Cattaneo, infatti, al centro delle discussioni è tornata l’intera dinamica del delitto di Garlasco. Secondo alcune ipotesi Chiara Poggi sarebbe riuscita a difendersi per un tempo più o meno lungo e l’omicidio sarebbe dunque avvenuto in più fasi. Intervenuto a In Onda, tuttavia, il professor Avato ha negato questo scenario: "Lo sfacelo cranico era ampio. Anche altre perizie hanno confermato un decesso istantaneo: colpita, caduta e morta" ha spiegato l’esperto di medicina legale: "Non ci sono pozze di sangue che facciano pensare a movimenti agonici". Non è da escludere, però, che l’ora dell’omicidio possa essere diversa da quella dichiarata nel 2007: un dettaglio fondamentale, anche perché fu proprio la tempistica a fare crollare l’alibi di Alberto Stasi, condannato in via definitiva.

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 31 ottobre 2025 a Quarto Grado si tornerà ovviamente a parlare del delitto di Garlasco e degli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi, a partire proprio dall’incognita dell’orario dell’omicidio. che sarà al centro della puntata di stasera. Nella puntata del talk show di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero spazio anche al caso Pierina Paganelli, in attesa dei risultati della perizia fonica dell’incidente probatorio (una ricostruzione delle urla di Pierina durante l’aggressione). Tra gli ospiti della serata Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 31 ottobre 2025)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

