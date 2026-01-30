Garlasco in Tv, il mistero dei vestiti nel canale collegato a casa Poggi e il ‘no’ agli avvocati di Sempio
Si continua a indagare sul pc di Chiara, ma la decisione del gip cambia tutto: stasera tutti gli ultimi aggiornamenti a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi
Le indagini sul delitto di Garlasco accelerano. Con la decisione del gip di respingere l’istanza presentata dagli avvocati di Andrea Sempio per un nuovo incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi, infatti, il caso non si blocca e, anzi, si avvicina al processo. Tra i (tantissimi) misteri ancora irrisolti c’è però anche quello legato ai vestiti trovati nel canale nei pressi di casa Poggi pochi giorni dopo l’omicidio. Oggi venerdì 330 gennaio 2026 si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.
Delitto di Garlasco, le ultime: l’incognita dei vestiti trovati nel canale dietro casa Poggi
Il delitto di Garlasco ha subito una brusca accelerata con il ‘no’ del gip Daniela Garlaschelli, che ha respinto la richiesta di incidente probatorio sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi depositata dai legali di Andrea Sempio. La nuova perizia avrebbe richiesto analisi destinate a ‘bloccare’ il tutto per oltre due mesi e – proprio come auspicato da Antonio De Rensis e Giada Bocellari – non ci sarebbero i presupposti per altri accertamenti oltre a quelli effettuati dal consulente informatico incaricato dalla Procura di Pavia lo scorso 20 gennaio. A fare discutere e ad animare l’infinito dibattito sul caso Garlasco anche in tv, però, è un altro mistero, quello legato ai vestiti trovati nove giorni dopo l’omicidio di Chiara Poggi nel canale nei pressi della villetta di via Pascoli. Come raccontato anche dal genetista Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi e ospite di Federica Panicucci oggi a Mattino Cinque, i vestiti (oggi non più disponibili) "erano evidentemente imbrattati" e sono state effettuate alcune analisi con gli strumenti del tempo, ma non fu mai stabilito un legame con le tracce di sangue: "Si è cercato di utilizzare un test particolarmente sensibile per vedere se ci fossero stati in origine delle tracce ancora più consistenti…"
Quarto Grado, le anticipazioni di stasera
Oggi venerdì 30 gennaio 2026 anche a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Nel corso della puntata di stasera verrà dedicato ampio spazio anche al femminicidio di Federica Torzullo, ma anche al prosieguo dell’inchiesta sulle carceri. Alla conduzione, ovviamente, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero; tra gli ospiti anche Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.
Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 30 gennaio 2026)
Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.
