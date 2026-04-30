Garlasco in Tv, arriva la svolta per Stasi e lo sfogo di Roberta Bruzzone contro Nuzzi: “Trombettieri delle fake news” Per l’ex fidanzato di Chiara Poggi si profila la revisione del processo: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi, attaccato dalla criminologa

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Non si placa la bufera intorno al delitto di Garlasco, anzi. A più di un anno dalla riapertura del caso dell’omicidio di Chiara Poggi, infatti, la svolta sembra ormai vicina: la richiesta di revisione del processo ad Alberto Stasi sarebbe ormai cosa certa, così come il rinvio a giudizio di Andrea Sempio. L’infinito e infuocato dibattito, però, continua, con Roberta Bruzzone che ha criticato duramente il ‘comportamento’ dei media. Oggi venerdì 30 aprile 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarto Grado, condotto su Rete 4 da Gianluigi Nuzzi, preso apertamente di mira dalla criminologa. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la revisione del processo a Stasi e la polemica di Roberta Bruzzone

Lo scorso 24 aprile il caso Garlasco ha subito un’accelerata con l’incontro tra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni. Gli atti passeranno presto alla Procura generale di Milano, poi la Corte d’appello di Brescia prenderà una decisione. Si avvicina dunque la fase di discovery (quando verranno svelate tutte le carte) ma Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, ha già fatto sapere che verrà presentata la richiesta di revisione del processo. Uno scenario che, ovviamente, cambia tutto per l’ex fidanzato di Chiara Poggi e che apre a nuove ipotesi; la sensazione è che per Andrea Sempio (al momento unico indagato) sia più probabile il rinvio a giudizio che l’archiviazione.

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Il delitto di Garlasco, insomma, si avvicina a un punto di svolta. "L’ultima novità sull’omicidio di Chiara dice la procura di Pavia che in buona sostanza sulla scena del crimine c’era solo Andrea Sempio. Adesso ci sarà probabilmente un deposito degli atti dell’indagine e verrà chiesto il rinvio a giudizio. Benissimo" ha scritto anche Roberta Bruzzone. La criminologa, tuttavia, ne ha approfittato per sfogarsi duramente contro i media: "Ma che fine faranno i grandi maestri del giornalismo italiano? Quelli che dicevano che certamente Marco Polgi, il fratello della vittima, aveva avuto un qualche ruolo, viste le trame morbose che lo avvinghiavano all’amico Andrea Sempio. Io non so se è colpevole Andrea Sempio o se è colpevole Alberto Stasi o una terza persona. Di certo questa definizione della procura di Pavia dovrebbe far riflettere tutti questi trombettieri delle fake news che per un like hanno sparato nell’etere delle cialtronate una peggio dell’altra". Dopo avere replicato a Salvo Sottile, dunque, Bruzzone si è scagliata apertamente anche contro Gianluigi Nuzzi, che proprio stasera sarà al timone di Quarto Grado.

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 30 aprile 2026 a Quarto Grado si tornerà ovviamente a parlare del delitto di Garlasco. Nella puntata di stasera si parlerà proprio delle ultime novità su Alberto Stasi e Andrea Sempio, mentre il conduttore Gianluigi Nuzzi potrebbe decidere di ‘rispondere’ alle accuse di Roberta Bruzzone. Alla conduzione, al suo fianco, ci sarà come sempre Alessandra Viero; ospiti della serata Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 30 aprile 2026)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:20

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