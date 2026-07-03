Garlasco in Tv, perché la “forte corrispondenza” delle tracce col DNA di Sempio ha cambiato tutto. E De Rensis smentisce la docu-serie su Stasi L’avvocato Cataliotti ammette di essere al lavoro per trovare la prova a discarico del suo assistito: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il delitto di Garlasco continua a fare discutere. In attesa di scoprire il destino di Alberto Stasi (condannato in via definitiva ma pronto a richiedere la revisione del processo) e di Andrea Sempio, al momento unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, fanno parlare gli approfondimenti tecnici e la ‘battaglia’ a suon di consulenze da una parte e dall’altra. Oggi venerdì 3 luglio 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarto Grado, condotto su Rete 4 da Gianluigi Nuzzi. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti su Sempio e Stasi

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi la nuova fase dell’inchiesta sul delitto di Garlasco nasce dal (chiacchieratissimo) riesame delle tracce di DNA rinvenute sotto le unghie della vittima. Il genetista forense Ugo Ricci, consulente della difesa di Alberto Stasi, ha spiegato di aver rianalizzato i dati raccolti nella perizia del 2014 del professor Francesco De Stefano, applicando modelli biostatistici più recenti. "È la scienza che ha riaperto l’inchiesta" ha dichiarato il genetista in un’intervista a La Nazione, sostenendo che "i calcoli confermano che quella traccia parziale è leggibile e compatibile. L’incidente probatorio della genetista Albani valida il mio lavoro: sulle unghie di Chiara c’è una forte corrispondenza con la linea paterna di Sempio". Ricci ha inoltre riferito di aver chiesto una valutazione indipendente al genetista tedesco Lutz Roewer, affermando che "quando ha rimandato i risultati, il suo responso coincideva millimetricamente con il mio". Il professionista, oggi responsabile dell’équipe di genetica forense dell’ospedale Careggi, ha alle spalle quarant’anni di attività nella genetica forense e un lungo servizio nella Polizia Scientifica.

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Resta invece senza conferme ufficiali la notizia di una presunta docu-serie dedicata ad Alberto Stasi. L’indiscrezione, diffusa dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, parlava di un accordo con la casa di produzione Groenlandia e di un compenso superiore a 500mila euro per la cessione dei diritti e la partecipazione diretta di Stasi. Intervistato da Open, l’avvocato dell’ex fidanzato di Chiara Poggi Antonio De Rensis ha però smentito l’esistenza del progetto con una risposta netta: "Non mi risulta".

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 3 luglio 2026 a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Questa sera si discuterà sulle tracce di DNA trovate sotto le unghie di Chiara Poggi e su chi avrebbe potuto usare il suo computer, ma non solo. Spazio anche agli ultimi aggiornamenti sull’omicidio di Pierina Paganelli e sui casi di Pamela Genini e di Patrizia Nettis, con ospite in studio la madre Rosanna Angelillo. Alla conduzione, come sempre, ci sarà Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero; ospiti della serata Carmelo Abbate, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 3 luglio 2026)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

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