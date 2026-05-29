Garlasco in Tv, cosa rischia Andrea Sempio: il nodo dell’arresto legato alla ‘pericolosità sociale’ La consulenza psichiatrica disposta dalla Procura sarà decisiva per il futuro dell’indagato: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi su Rete 4

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il delitto di Garlasco potrebbe presto avere una brusca accelerata e avvicinarsi a un punto di svolta. La posizione di Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, è infatti sempre più in bilico. La nuova consulenza psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia potrebbe essere decisiva, ma le zone d’ombra rimangono. Oggi venerdì 29 maggio 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarto Grado, condotto su Rete 4 da Gianluigi Nuzzi. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti:

Lo scorso mese l’incontro tra la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni e il procuratore di Pavia Fabio Napoleone ha segnato un importante punto di svolta per le indagini sul delitto di Garlasco. La revisione del processo ad Alberto Stasi e il rinvio a giudizio di Andrea Sempio sono diventati temi sempre più caldi ma, come detto, sono ancora tantissimi i punti interrogativi. Ecco perché la Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Sempio. Come reso noto proprio dal procuratore Napoleone, la volontà è quella di stabilire "l’eventuale sussistenza, in capo all’indagato, di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere, con riferimento ai fatti per cui si procede e al momento della loro realizzazione; la presenza di eventuali disturbi o alterazioni di significativa rilevanza, tali da incidere sul giudizio di imputabilità, nonché il grado di correlazione con i fatti contestati; l’eventuale configurabilità di una condizione di pericolosità sociale". Sarà proprio il nodo della ‘pericolosità sociale’ a risultare decisivo; Sempio non potrebbe ovviamente essere arrestato (e sarebbe difficile valutare la sua capacità di intendere e di volere il 13 agosto del 2007), ma si tratta della prima perizia di tipo psichiatrico disposta dopo la chiusura delle indagini, dimostrazione del fatto che gli inquirenti vogliano fare chiarezza su ogni aspetto prima dell’udienza preliminare.

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Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 29 maggio 2026 anche a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Nella puntata di stasera si parlerà proprio delle ultime novità su Andrea Sempio, con focus particolare sulla celebre impronta della scarpa a pallini e la possibile compatibilità con il piede dell’indagato. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero; ospiti della serata Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Paolo Reale, Massimo Picozzi e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 29 maggio 2026)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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