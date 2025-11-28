Garlasco in TV, la perizia sul Dna di Sempio e la bordata del ministro della Giustizia: “C’è qualcosa di sbagliato” La compatibilità delle tracce genetiche con la linea paterna di Andrea Sempio cambia le carte in tavola: le parole del ministro Nordio, le ultime a Quarto Grado

Sarà un weekend infuocato per il dibattito intorno al delitto di Garlasco, scosso ieri dall’esito degli accertamenti biologici sulle tracce di Dna (incompleto) trovate sotto le unghie di Chiara Poggi. La compatibilità tra il materiale genetico e la linea paterna di Andrea Sempio, infatti, potrebbe cambiare per sempre il corso di uno dei casi più discussi di sempre della cronaca nera italiana. Anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio è tornato a parlare dell’omicidio di Chiara Poggi e, soprattutto, della condanna di Alberto Stasi. Oggi venerdì 28 novembre 2025 verranno analizzati tutti gli ultimi aggiornamenti anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, le ultime: il Dna di Andrea Sempio e la stoccata del ministro de

Con la prima udienza chiave all’orizzonte (i periti super partes si presenteranno davanti al gip il prossimo 18 dicembre), il caso Garlasco potrebbe essere già arrivato a un clamoroso punto di svolta. Nella mattinata di ieri, infatti, è stata diffusa la notizia secondo la quale i frammenti genetici rinvenuti sotto le unghie di Chiara Poggi sarebbero compatibili con il Dna di Andrea Sempio. Le analisi della genetista Denise Albani (che fornirà la perizia conclusiva il 5 dicembre) hanno infatti mostrato un alto valore di attendibilità relativo alla compatibilità della linea paterna di Sempio con il profilo genetico in questione che, tuttavia, rimane incompleto per un’identificazione certa.

Anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio è tornato a parlare del delitto di Garlasco, senza però commentare gli ultimi sviluppi delle nuova indagini su Andrea Sempio. Il ministro, infatti, si è concentrato soprattutto sulla condanna di Alberto Stasi, lanciando l’allarme su quanto successo nel 2015 dopo due assoluzioni. "Rilevo un vizio di origine di tutta questa storia" riporta il portale Adnkronos: "Nel nostro ordinamento vige il principio che tu non puoi essere condannato se le prove non vanno al di là di ogni ragionevole dubbio (…) o sono irragionevoli i giudici della Corte d’assise e della Corte d’assise d’appello, e allora andrebbero cacciati via perché un giudice irragionevole non può restare dov’é, oppure c’è qualcosa di sbagliato nel sistema".

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 28 novembre 2025 anche a Quarto Grado si tornerà ovviamente a parlare del delitto di Garlasco e degli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi, a partire proprio dai risultati delle analisi sul Dna e la comaptibilità con quello di Andrea Sempio. Nella puntata di stasera del talk show di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero spazio anche al caso Liliana Resinovich e al nuovo testimone che avrebbe venduto due sacchi neri al marito Sebastiano Visintin prima dell’omicidio. Tra gli ospiti della serata Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 28 novembre 2025)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

