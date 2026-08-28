Quarto Grado, Nuzzi riparte con caos a Garlasco e svolta su avvelenate con ricina: cosa vedremo stasera Oggi venerdì 28 agosto 2026 va in onda la prima puntata della nuova edizione del programma di Rete 4: una nuova sfida ‘interna’ con Milo Infante per Nuzzi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Riparte Quarto Grado. Dopo la pausa estiva, infatti, Gianluigi Nuzzi è pronto a riprendere le redini della prima serata del venerdì di Rete 4 con una nuova edizione del programma, affiancato – come sempre – da Alessandra Viero. Oggi venerdì 28 agosto 2026 va in onda la prima puntata della stagione 2026/27, che si aprirà con gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco e non solo. Per Nuzzi si tratta dell’inizio di una nuova sfida: dopo avere battagliato con gli speciali di Ore 14, infatti, con il passaggio di Milo Infante tra le fila Mediaset il conduttore si ritrova un competitor ‘interno’, con cui inevitabilmente dovrà confrontarsi negli ascolti. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la situazione Infante e il futuro di Sempio

Quarto Grado torna in onda e riprende il filo della (chiacchieratissima) inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Il caso sta creando ‘scompiglio’ anche in casa Mediaset a causa della vicenda che coinvolge Milo Infante: il giornalista, infatti, ha spiegato di essere stato denunciato per ricettazione dopo aver mostrato in televisione il contenuto di un atto giudiziario relativo alle indagini. Il conduttore di Ore 11 ha già fatto sapere al Biscione di essere pronto ad assumersi ogni eventuale responsabilità e il tutto si sposterà a breve in ambito legale. Grande attenzione sarà però rivolta anche alle prossime tappe dell’inchiesta, considerando che la chiusura delle indagini è attualmente fissata per il 28 settembre. Le settimane che precedono quella scadenza potrebbero dunque portare elementi importanti per comprendere meglio la direzione presa dagli investigatori. La posizione di Andrea Sempio, unico indagato per l’assassinio di Chiara Poggi, rimane in bilico, mentre la difesa di Alberto Stasi si prepara a chiedere la revisione del processo.

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Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 28 agosto 2026 anche a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Al centro della puntata di questa sera ci sarà anche caso di Pamela Genini, la modella uccisa nel 2025 dall’ex compagno Gianluca Soncin e la cui tomba è stata profanata pochi mesi fa. Spazio anche al caso di Pietracatella, dove una madre e la figlia sarebbero morte avvelenate con la ricina. L’ultima pista emersa porterebbe ad alcuni forum online, dove un utente un utente rimasto anonimo avrebbe cercato informazioni sulla tossicità (e la reperibilità) di questa sostanza.

Alla conduzione, come sempre, ci sarà Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero. Ospiti della serata in studio Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Gianluca Zanella, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 28 agosto 2026)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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