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Garlasco in Tv, i documenti che chiudono le indagini e il mistero del muretto di casa Poggi: la previsione dei legali di Stasi

Con la perizia Cattaneo, la BPA e la relazione sul pc di Chiara si va verso la chiusura delle indagini: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Le indagini sul delitto di Garlasco si avviano verso la chiusura. Con la perizia depositata in Procura dalla professoressa Cattaneo, la BPA effettuata dal Ris di Cagliari e in attesa della relazione sul contenuto del computer di Chiara Poggi, infatti, il caso più discusso della cronaca nera italiana è vicinissimo a un punto di svolta, che potrebbe cambiare per sempre il destino di Alberto Stasi e Andrea Sempio. Intanto, però, tiene banco un ‘nuovo’ mistero sulla scenda del crimine. Oggi venerdì 27 marzo 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la chiusura delle indagini vicina e il ‘caso’ del muretto

Stando alle recenti indiscrezioni la perizia della dottoressa Cattaneo – incaricata di riesaminare tutto gli elementi e i reperti dell’omicidio di Chiara Poggi – avrebbe cambiato per sempre la storia delle indagini sul delitto di Garlasco. La relazione avrebbe infatti ricollocato l’orario della morte della giovane vittima (‘scagionando’ indirettamente Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l’assassinio della sua ex fidanzata) e riscritto la dinamica di quanto accaduto quel tragico 13 agosto del 2007. Il caso si è arricchito anche di nuovi dettagli emersi dalle indiscrezioni trapelate sui risultati della BPA effettuata dai Ris di Cagliari; c’è poi da considerare la nuova consulenza informatica sui contenuti del pc di Chiara. Al momento, insomma, ci sono tutti i documenti che potrebbero chiudere la fase delle indagini. "Speriamo, mi auguro che si chiudano il prima possibile" ha spiegato anche Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, aggiungendo il suo auspicio sulla nuova relazione informatica: "Il computer di Chiara fu analizzato in parte all’epoca soprattutto per quanto riguardava la posizione di Alberto Stasi, non ci si è mai concentrati a 360 gradi…". Queste le parole del legale di Stasi a Mattino Cinque, dove ci si è interrogati anche su un altro mistero mai risolto relativo al caso Garlasco, vale a dire pezzo del muretto rotto di casa Poggi, che non sarebbe stato rovinato né da Alberto Stasi nel momento in cui scavalcò la porta né dai carabinieri successivamente: "Questa circostanza non è mia stata approfondita (…) Stasi no, i carabinieri no, ma quando i genitori di Chiara sono partiti era integro… è successo qualcosa" ha sottolineato Bocellari.

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Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 27 marzo 2026 anche a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco e sugli ultimi risultati della consulenza Cattaneo e della BPA del Ris di Cagliari, forse decisivi. Spazio anche al caso Pierina Paganelli, Liliana Resinovich e le ultime novità sul caso di Angelo Onorato Alla conduzione, come sempre, ci saranno Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero; ospiti della serata Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale, Massimo Picozzi e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 27 marzo 2026)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

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