Garlasco in Tv, la svolta sull’aggressione di Chiara Poggi e l’enigma della cornetta del telefono

I risultati della consulenza depositata dalla dottoressa Cattaneo possono ribaltare le indagini: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Sono giorni decisivi per il delitto di Garlasco. La perizia appena depositata dalla dottoressa Cristina Cattaneo, infatti, sembra destinata a ribaltar le indagini. Stando alle prime indiscrezioni, infatti, la nuova consulenza potrebbe ampliare il lasso di tempo in cui Chiara Poggi sarebbe stata uccisa, facendo così cadere uno degli elementi che costò ad Alberto Stasi la condanna a 16 anni di carcere. Gli occhi sono però puntati anche sul ‘mistero’ della cornetta del telefono e sulla macchia di sangue che potrebbe rappresentare un clamoroso indizio. Oggi venerdì 27 febbraio 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la perizia Cattaneo e il mistero della cornetta del telefono

La dottoressa Cristina Cattaneo ha depositato l’attesissima consulenza sul caso Garlasco e, ovviamente, c’è tantissima attesa per quelli che potrebbero risultati decisivi ai fini delle indagini su uno dei casi più discussi di sempre nella storia della cronaca nera italiana. Incaricata dalla Procura di Pavia come consulente tecnico, l’anatomopatologa ha riesaminato tutti gli elementi e i reperti relativi all’omicidio di Chiara Poggi. L’esito delle analisi – come detto – potrebbe mettere in discussione tutto, a partire dalla dinamica fino all’arma del delitto e l’orario dell’assassinio della giovane. Se l’azione omicidiaria, in particolare, dovesse essere estesa oltre i famosi 23 minuti che portarono alla sentenza contro Alberto Stasi, la situazione potrebbe quasi essere ribaltata in favore dell’ex fidanzato di Chiara. A fare discutere, però, è anche un altro dettaglio, vale a dire la macchia di sangue trovata sulla cornetta del telefono della villetta di via Pascoli. Chiara tentò di chiamare qualcuno e chiedere aiuto? Stando a quanto raccontato dal dottor Ballardini a Mattino Cinque è più probabile che "qualcun altro abbia alzato la cornetta o staccato il telefono per motivi di riservatezza".

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 27 febbraio 2026 anche a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco, partendo proprio dalle prime indiscrezioni sulla perizia Cattaneo e dall’orario della morte di Chiara Poggi. Spazio anche al caso di Pierina Paganelli e sulle vicende di Liliana Resinovich e Silvana Damato. Alla conduzione, come sempre, ci saranno Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero (che non nessuna ‘pausa’ nella settimana sanremese per i due volti di Rete 4); ospiti della serata Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 27 febbraio 2026)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

