Garlasco in Tv, la difesa di Sempio cerca la prova decisiva per scagionarlo: la strategia e il giallo della luce in cantina L’avvocato Cataliotti ammette di essere al lavoro per trovare la prova a discarico del suo assistito: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il delitto di Garlasco continua a monopolizzar l’attenzione mediatica e i riflettori della cronaca sono puntati su Andrea Sempio. La difesa del 38enne vigevanese, al momento unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, è al lavoro per trovare la prova a discarico decisiva. Le zone d’ombra su cui fare luce, tuttavia, sono tutt’altro che finite. Oggi venerdì 26 giugno 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarto Grado, condotto su Rete 4 da Gianluigi Nuzzi. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la strategia di Andrea Sempio

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso Poggi continua a essere al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. Tra i temi più discussi delle ultime settimane c’è anche la strategia difensiva di Andrea Sempio. L’avvocato Liborio Cataliotti ha spiegato che la linea della difesa resta ancorata a un principio fondamentale del diritto: spetta all’accusa dimostrare eventuali responsabilità. "Io ricordo a tutti che vige un principio che è quello della presunzione di innocenza, quindi io difensore, io e l’avvocato Taccia non saremo chiamati a cercare nulla a discarico" ha dichiarato il legale di Sempio, intervenuto a Ignoto X.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cataliotti, tuttavia, ha ammesso che il collegio difensivo è al lavoro per individuare un elemento che possa rafforzare in modo decisivo la posizione di Sempio. "Però confesso che la prova a discarico decisiva, come si è capito dalla nostra consulenza sulle scarpe, la stiamo cercando" ha spiegato l’avvocato, che però non ha voluto sbottonarsi: "Ma non vado oltre perché non voglio scoprire tutte le carte". Parallelamente proseguono gli approfondimenti tecnici affidati ai consulenti della difesa per ‘rispondere’ agli inquirenti.

Sul fronte della ricostruzione dei fatti del 13 agosto 2007, intanto, torna a far discutere un particolare mai del tutto chiarito: la luce della scala che conduce alla cantina dell’abitazione dei Poggi. Nel corso degli anni Alberto Stasi ha sempre sostenuto di non aver acceso alcun interruttore e di aver trovato quella zona al buio. Una versione che si scontra però con le dichiarazioni dei primi carabinieri intervenuti sulla scena, i quali riferirono invece di aver trovato l’illuminazione accesa.

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 26 giugno 2026 a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Il talk show di Rete 4 ‘raddoppia’ dopo la puntata di ieri e anche questa sera dedicherà ampio spazio agli ultimi aggiornamenti sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, ma non solo. Spazio anche al caso delle donne avvelenate di Campobasso e allo speciale carceri con un’intervista a Alessandro Cozzi (ex conduttore tv condannato a 24 anni per l’omicidio dell’imprenditore Alfredo Cappelletti nel 1998 e a 14 anni per quello del titolare di un’agenzia di lavoro nel 2010) firmata da Francesca Carollo. Alla conduzione, come sempre, ci sarà Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero; ospiti della serata Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Paolo Reale, Massimo Picozzi e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 26 giugno 2026)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

Potrebbe interessarti anche