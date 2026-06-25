Garlasco in Tv, i primi indizi sulla perizia psichiatrica di Andrea Sempio e la reazione degli avvocati
La Procura di Pavia ha affidato a Roberto Catanesi la nuova perizia su cui Cataliotti aveva frenato: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi
Il delitto di Garlasco continua a fare discutere e il dibattito non sembra destinato a placarsi nemmeno d’estate. Tra gli elementi che potrebbero risultare decisivi, oltre al chiacchieratissimo audio inedito di Andrea Sempio, ci sarà anche la perizia psichiatrica del 37enne vigevanese (unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi) richiesta dalla Procura di Pavia. Oggi giovedì 25 giugno 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarto Grado, condotto su Rete 4 da Gianluigi Nuzzi. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.
Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la perizia psichiatrica di Andrea Sempio
La Procura di Pavia ha affidato allo psichiatra Roberto Catanesi il compito di effettuare una valutazione specialistica su Andrea Sempio, attualmente unico indagato per il delitto di Garlasco. L’obiettivo dell’accertamento è verificare se, al momento dei fatti, Sempio presentasse eventuali disturbi psicologici o condizioni patologiche tali da influire sulla sua capacità di intendere e di volere. Catanesi è considerato una figura di primo piano nel campo della psichiatria forense italiana grazie a una lunga esperienza nelle consulenze giudiziarie e alla sua attività di insegnante all’Università di Bari, dove insegna psicopatologia forense e coordina varie attività accademiche. La consulenza rientra nel nuovo filone investigativo aperto dalla Procura e si affianca ad altri approfondimenti tecnici richiesti dagli inquirenti. La difesa di Sempio rappresentata dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, ovviamente, ha già espresso perplessità sull’iniziativa, sostenendo che valuterà autonomamente se e quando il proprio assistito dovrà sottoporsi agli accertamenti richiesti.
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Quarto Grado, le anticipazioni di stasera
Oggi giovedì 25 giugno 2026 a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Il talk show di Rete 4 torna in onda per il primo appuntamento settimanale (domani raddoppierà) e al centro della puntata ci saranno proprio gli ultimi aggiornamenti sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, ma non solo. Spazio anche al caso Pierina Paganelli dopo la scarcerazione di Louis Dassilva e alla vicenda delle due sorelle abruzzesi ritrovate a Formia. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero; ospiti della serata Carmelo Abbate, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Andrea Biavardi, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Paolo Reale e Massimo Picozzi.
Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (giovedì 25 giugno 2026)
Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.
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