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Garlasco in Tv, la madre di Andrea Sempio lascia l'ospedale: cosa cambia nelle indagini

Daniela Ferrari è stata dimessa ed è tornata a casa dopo il ricovero per overdose: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi su Rete 4

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il delitto di Garlasco si avvia verso un punto di svolta e le discussioni intorno alla famiglia Sempio non si placano. Entro la fine di settembre, infatti, la Procura di Pavia dovrà decidere se chiedere il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, al momento unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, o l’archiviazione. Sullo sfondo resta in attesa Alberto Stasi, pronto a chiedere la revisione del processo che portò alla sua condanna. Oggi venerdì 24 luglio 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarto Grado, condotto su Rete 4 da Gianluigi Nuzzi. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la strategia di Andrea Sempio

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è rientrata nella propria abitazione dopo essere stata dimessa dall’ospedale, dove era stata ricoverata il 18 giugno in seguito a un’overdose di farmaci. Come riferito dai legali della famiglia, la donna ha superato la fase più critica del ricovero, iniziata in terapia intensiva e proseguita con un percorso di recupero. Liborio Cataliotti, legale di Sempio, aveva definito l’episodio un tentativo di suicidio. La difesa, rappresentata anche dall’avvocato Angela Taccia, ha chiesto che venga rispettata la privacy della famiglia: «Chiediamo il massimo riserbo e rispetto».

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Il ritorno a casa avviene mentre Andrea Sempio è nuovamente al centro dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. La riapertura delle indagini ha riportato la famiglia sotto i riflettori, tra pressione mediatica e commenti ostili sui social. Daniela Ferrari ha sempre sostenuto l’innocenza del figlio, ribadendo in passato: «Andrea non ha fatto nulla e la nostra famiglia non c’entra nulla». Le nuove verifiche degli investigatori si concentrano anche sui movimenti della donna la mattina del delitto. Restano infatti dubbi sulla ricostruzione fornita da Andrea Sempio riguardo al tragitto verso Vigevano, mentre è stata valutata anche l’ipotesi che fosse la madre a utilizzare l’auto e a ottenere il famigerato scontrino del parcheggio.

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 24 luglio 2026 anche a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Al centro della puntata di questa sera ci sarà anche il chiacchieratissimo caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori. Alla conduzione, come sempre, ci sarà Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero. Ospiti della serata in studio Carmelo Abbate, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Caterina Collovati, Marco Oliva, Nicodemo Gentile, Don Patrizio e Massimo Picozzi.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 24 luglio 2026)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

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