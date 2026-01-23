Garlasco, la stretta su Andrea Sempio e processo all’orizzonte: la sua verità stasera in tv Oggi venerdì 23 gennaio 2026 l’amico di Marco Poggi (fratello di Chiara) sarà ospite di Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado: tutti gli ultimi aggiornamenti sul caso

A quasi un anno dalla riapertura del caso, il delitto di Garlasco si avvicina alla svolta. In attesa della (decisiva) consulenza della professoressa Cattaneo, infatti, la posizione di Andrea Sempio – unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi – è ancora in bilico. L’inchiesta sul 37enne vigevanese potrebbe chiudersi a breve e, stando alle ultime indiscrezioni, la richiesta del processo sembrerebbe essere lo scenario più probabile; cosa succederà? E quale è il futuro di Alberto Stasi? Oggi venerdì 23 gennaio 2026 Sempio sarà ospite a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, dove si parlerà di tutti gli ultimi aggiornamenti. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, le ultime: il destino di Andrea Sempio e Alberto Stasi

Dopo la lunga pressione degli avvocati di Alberto Stasi, esattamente il 23 gennaio di un anno fa la Procura di Pavia riapriva il fascicolo di Andrea Sempio aprendo una nuova, chiacchieratissima, fase del caso Garlasco. Da allora le indagini si sono fatte sempre più serrate e la chiusura dell’incidente probatorio dello scorso mese ha messo in evidenza più indizi che hanno riportato a galla il nome del 37enne vigevanese e amico di gioventù di Marco Poggi, fratello di Chiara. Non solo l’alibi (mai considerato tale) dello scontrino del parcheggio, l’impronta 33 o le misteriose chiamate a casa Poggi nei giorni prima del delitto: a fare discutere è soprattutto il Dna trovato sotto le unghie della giovane vittima, compatibile con quello di Sempio. Quest’ultimo ha sempre ribadito la sua innocenza ma, in attesa dei risultati della maxi-consulenza depositata dalla patologa forense Cristina Cattaneo, la sensazione è che l’inchiesta potrebbe concludersi a breve con la richiesta del processo a suo carico.

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 23 gennaio 2026 a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco e in studio da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ci sarà proprio Andrea Sempio, per la prima volta con contraddittorio. Nella puntata di stasera del talk show del prime time in onda su Rete 4, infatti, il 37enne vigevanese racconterà la sua verità e si confronterà con opinionisti ed esperti. Tra gli ospiti anche Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 23 gennaio 2026)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

