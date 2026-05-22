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Garlasco in Tv, gli inquirenti ribaltano tutto: le impronte di Alberto Stasi in bagno non lo condannano. Perché

Secondo la ricostruzione del Ris il killer “non utilizzò il lavandino”: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi in prima serata su Rete 4

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nelle ultime settimane il delitto di Garlasco ha subito un’accelerata e la battaglia legale si preannuncia più bollente che mai. Da un lato Alberto Stasi può sperare nella revisione del processo a suo carico, dall’altro Andrea Sempio – stando alle ricostruzioni della Procura di Pavia – potrebbe essere il colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi. Oggi venerdì 22 maggio 2026 si tornerà a parlare di tutti gli ultimi sviluppi del caso Garlasco anche a Quarto Grado, condotto su Rete 4 da Gianluigi Nuzzi. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti:

Con il fascicolo depositato dalla Procura di Pavia poco più di due settimane fa lo scenario del delitto di Garlasco è cambiato completamente. Le nuove analisi del Ris volte a dimostrare l’innocenza di Alberto Stasi potrebbero portare alla revisione del processo all’ex fidanzato di Chiara Poggi e, soprattutto, aprirebbero al rinvio a giudizio di Andrea Sempio, al momento unico indagato. Tra gli elementi chiave che portarono alla condanna di Stasi ci furono anche le impronte trovate sul dispenser del sapone che, stando alle nuove ricostruzioni, non avrebbero ‘valore’. Il motivo? "Nel lavandino del bagno non vennero mai trovate tracce di sangue e la presenza di ben 4 capelli scuri lunghi nel lavabo esclude che su quella superficie ci possa mai esser stata un’azione di pulizia, tanto più accurata" ipotizzano i carabinieri del Nucleo operativo di Milano. Si tratta naturalmente di solo uno degli elementi sotto la lente d’ingrandimento nell’ambito del caso Garlasco, dove a fare discutere è soprattutto la possibile compatibilità delle impronte del killer con quelle di Andrea Sempio.

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Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Oggi venerdì 22 maggio 2026 anche a Quarto Grado si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Nella puntata di stasera si parlerà proprio delle ultime novità su Alberto Stasi e su alcune intercettazioni dell’indagato Andrea Sempio. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero; ospiti della serata Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Paolo Reale, Massimo Picozzi e Marco Oliva.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 22 maggio 2026)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

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